उत्तर प्रदेश विधानसाभ चुनाव के बीच बाबा रामदेव ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को पाखंडी बताते हुए सनातन के नाम पर ढोंग करने का आरोप लगाया. जिस पर पूर्व यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने तीखा हमला किया है. उन्होंने कहा कि ये दोनों ही बीजेपी की मदद करने वाले है और इसी काम में लगे रहते हैं कि कैसे बीजेपी की ताकत बढ़ती रहे.

अजय राय ने रामदेव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बाबा रामदेव और धीरेंद्र शास्त्री दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं और बीजेपी की मदद करते हैं, चाहे वो बाबा रामदेव हो या बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री. ये सब लोग केवल बीजेपी कैसे मजबूत हो, कैसे इनकी ताकत बढ़े. इनका पूरा काम इसी पर टिका होता और ये दोनों इसी में लगे रहते हैं.

सपा से सीट शेयरिंग पर दिया जवाब

यूपी में सपा के साथ सीट शेयरिंग को लेकर हुई बैठक पर कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा कि अभी तो शुरुआत हुई है, बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता शुरू हुई है. मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस पर निर्णय होगा और यूपी में इस बार इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है.

ओवैसी पर भी साधा निशाना

यूपी चुनाव में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सक्रियता बढ़ने और मुस्लिम को लेकर उनके हमले पर पलटवार करते हुए अजय राय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हर जगह खड़ी रही है. मैं खुद जब प्रदेश अध्यक्ष था तो चाहे वो शामिनाशाह मजार की बात आई या सहारनपुर की मस्जिद..या फिर दाल मंडी की बात आई तो कांग्रेस ने मजबूती से आवाज़ उठाई. तब तो एआईएमआईएम कहीं नहीं दिखाई दी. अब चुनाव आ गया है तो AIMIM भी दिख रही है ओवैसी भी 'गार्ड ऑफ ऑनर' ले रहे हैं.

वहीं केशव मौर्य के बयान पर अजय राय ने कहा कि इनकी तो मंशा ही यही है कि जो अच्छी सरकार बनाए, जो कांग्रेस ने देश को अच्छे से चलाया है उसे फिर से ना आने दे. क्योंकि इनकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगा. जो इन्होंने आज पूरे प्रदेश को बर्बाद कर दिया. पूरा प्रदेश माफियाओं के हाथ में दे रखा है. केशव प्रसाद मौर्य ख़ुद हारे हुए व्यक्ति हैं. जनता इन्हें सबक सिखाएगी.

रामदेव ने धीरेंद्र शास्त्री को बताया पाखंडी

बता दें कि बाबा रामदेव ने भगवान श्रीकृष्ण को लेकर धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर आपत्ति जताते हुए उन्हें पाखंडी बताया था. रामदेव ने बिना नाम लिए कहा कि कुछ लोग व वेद पढ़े हैं और न दर्शन. ना ही संविधान और लोकतंत्र को जानते हैं बस बकवास करते रहते हैं. पहले कहते हैं कि कृष्ण टेढ़े हैं फिर माफी मांग ली और बाद में भी बोल रहे हैं कि कृष्ण टेढे हैं तुम सनातन के नाम पर ढोंग नहीं कर सकते.