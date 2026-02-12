यूपी में धार्मिक पर्यटन में बढ़ोतरी पर योगी सरकार का फोकस, बजट में दिखी खास झलक

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से ही धार्मिक पर्यटन पर ज़ोर दिया जा रहा है, जिसका असर भी दिखाई दिया है. यूपी में पहले के मुकाबले धार्मिक पर्यटन में तेजी से इजाफा हुआ है. इस बार के बजट में भी इसकी झलक देखने को मिली है. राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों के उद्धार के लिए सरकार ने अच्छा-खासा बजट रखा है.

यूपी के सीएम आदित्यनाथ सरकार ने बुधवार को यूपी का बजट पेश किया, जिसमें एक बार फिर से धार्मिक पर्यटन पर जोर देने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है. इस बजट में योगी सरकार ने मां विंध्यवासिनी मंदिर, मां अष्टभुजा मंदिर, मां काली खोह मंदिर की परिक्रमा एवं जन सुविधा के लिए 200 करोड़ के बजट का आवंटन किया है.

धार्मिक पर्यटन पर योगी सरकार का फोकस

राज्य में कई ऐसे मंदिर हैं जिन्हें संरक्षित घोषित किया गया है. राज्य सरकार इन मंदिरों के भी जीर्णोद्धार करने की तैयारी में है. सरकार ने इन मंदिरों के कायाकल्प के लिए 100 का बजट आवंटित किया है. अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं.

बीते साल अयोध्या में रिकॉर्डतोड़ धार्मिक पर्यटन हुआ. राज्य सरकार अब यहां आने वाले भक्तों को और आकर्षित करने पर फ़ोकस कर रही है. सरकार ने यहां तीर्थ विकास परिषद अयोध्या क्षेत्र के लिए 150 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है. विंध्यवासिनी धाम और काशी धाम के लिए 100-100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

इसी तरह सीतापुर में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद को भी 100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया हैं योगी सरकार का प्रमुख फोकस मथुरा-वृंदावन क्षेत्र पर भी है. सीएम योगी कई बार ये बात दोहरा भी चुके हैं. सरकार ने ब्रज क्षेत्र में तीर्थ विकास परिष्द के बजट में बढ़ोतरी की है. ताकि श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाने पर काम हो सके.

यूपी पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी ने चला बड़ा दांव, बजट के सहारे बना लिया जीत का फॉर्मूला?



