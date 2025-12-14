भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने शनिवार (13 दिसंबर) को उत्तर प्रदेश बीजेपी के अगले प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया. महाराजगंज जिले से बड़ी संख्या में उनके समर्थक लखनऊ एयरपोर्ट और बीजेपी कार्यालय दोनों जगह पहले से मौजूद थे और नारेबाजी के साथ उनका स्वागत किया.

परिवार में खुशी, मां ने जताया गर्व

वहीं पंकज चौधरी की मां उज्ज्वल चौधरी ने बेटे के नामांकन को लेकर अपनी भावनाएं जाहिर कीं. उन्होंने कहा, "हम बता नहीं सकते कि हम कितने खुश हैं. हमें बहुत गर्व भी महसूस हो रहा है. वह इतनी छोटी पोस्ट से इतनी बड़ी पोजीशन पर पहुंच गए हैं. हमें इसके बारे में न्यूज से पता चला. जब वह आज दिल्ली से निकल रहे थे, तो उन्होंने फोन करके बताया कि वह लखनऊ जा रहे हैं."

बीजेपी नेता पंकज चौधरी शनिवार दोपहर एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली से लखनऊ पहुंचे थे. एयरपोर्ट पर उतरते ही समर्थकों ने फूल-मालाओं से उनका स्वागत किया. इसके बाद वह सीधे भाजपा के प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने औपचारिक रूप से प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया.

सीएम योगी समेत वरिष्ठ नेता बने प्रस्तावक

पंकज चौधरी के नामांकन को लेकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का पूरा समर्थन नजर आया. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक उनके प्रस्तावक बने. इन वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी ने यह संकेत दे दिया कि पंकज चौधरी को संगठन में मजबूत समर्थन हासिल है.

महाराजगंज से लेकर लखनऊ तक समर्थन

पंकज चौधरी के नामांकन को लेकर खास तौर पर महाराजगंज जिले में उत्साह देखा गया. जिले से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक लखनऊ पहुंचे. एयरपोर्ट से लेकर पार्टी कार्यालय तक समर्थकों की मौजूदगी ने यह दिखा दिया कि जमीनी स्तर पर भी उन्हें मजबूत समर्थन मिल रहा है.

पंकज चौधरी के नामांकन के बाद उत्तर प्रदेश भाजपा में संगठनात्मक गतिविधियां और तेज हो सकती हैं. लंबे समय से संगठन में सक्रिय रहे पंकज चौधरी को एक अनुभवी नेता माना जाता है और उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने की संभावना को लेकर कार्यकर्ताओं में उम्मीदें बढ़ गई हैं.