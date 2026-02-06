'ओए पंडित कह कर रोका...', देवा शरीफ में युवक का तिलक धुलवाया और की मारपीट, पढ़ें पूरा मामला

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले स्थित देवा शरीफ दरगाह के बाहर एक हिंदू युवक के साथ अभद्रता और जबरन तिलक धुलवाने की घटना सामने आई है. यह घटना उस समय हुई जब हरीश शर्मा नामक युवक अपनी मुस्लिम पड़ोसन के साथ दरगाह पर चादर चढ़ाने पहुंचा था. घटना का सीसीटीवी वीडियो वायरल होते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और मामले ने सांप्रदायिक संवेदनशीलता का रूप ले लिया.

घटना कैसे हुई, सीसीटीवी में क्या दिखा?

पीड़ित युवक हरीश शर्मा अपनी मुस्लिम पड़ोसन के साथ देवा शरीफ दरगाह पहुंचा था, जहां महिला अंदर चादर चढ़ाने चली गई. इसी दौरान बाहर खड़े युवक को एक दुकानदार ने कथित तौर पर “ओए पंडित” कहकर रोका और उससे बहस करने लगा. आरोप है कि दुकानदार ने युवक को थप्पड़ मारा और जबरन उसका तिलक धुलवा दिया. पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

पुलिस कार्रवाई और आरोपी की गिरफ्तारी

घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया और आरोपी दुकानदार जावेद वारसी को हिरासत में ले लिया. पीड़ित युवक ने अपनी मुस्लिम पड़ोसन के साथ मिलकर स्थानीय कोतवाली देवा में लिखित शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया. ASP त्रिपाठी ने बताया कि देवा थाने में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.

दरगाह ट्रस्ट की प्रतिक्रिया और सामाजिक असर

देवा शरीफ दरगाह ट्रस्ट ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे कौमी एकता के खिलाफ बताया है. ट्रस्ट का कहना है कि दरगाह हमेशा से भाईचारे और आपसी सद्भाव का प्रतीक रही है और ऐसी घटनाएं उसकी छवि को नुकसान पहुंचाती हैं.