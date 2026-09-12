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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी ATS का बड़ा एक्शन, आजमगढ़ का रहने वाला आतंकी गिरफ्तार

यूपी ATS का बड़ा एक्शन, आजमगढ़ का रहने वाला आतंकी गिरफ्तार

यूपी ATS ने बड़ा एक्शन करते हुए AQIS से जुड़े आतंकी नबील को गिरफ्तार कर लिया है. एटीएस ने आरोपी के खिलाफ लखनऊ में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया.

Written By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 12 Sep 2026 06:34 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश एटीएस (UP ATS) ने एक बार फिर बड़ा एक्शन लिया है. UP ATS ने AQIS से जुड़े आतंकी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद नबील पुत्र मोहम्मद दानिश के रूप में हुई है. आरोपी की उम्र करीब 19 वर्ष बताई गई है. आरोपी नबील ग्राम चितारा, महमूदपुर, थाना दीदारगंज, आजमगढ़ का निवासी है.

ATS के मुताबिक नबील सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संदिग्ध गतिविधियां कर रहा था. आरोपी पर युवाओं को आतंकी विचारधारा से जोड़ने का आरोप है. बताया गया कि नबील अल कायदा इंडियन सब-कॉन्टिनेंट (AQIS) की विचारधारा से प्रभावित था.

नबील ने व्हाट्सऐप पर 'ला गालिब-इल्लल्लाह' नाम का ग्रुप बनाया था. ATS के मुताबिक नबील साथियों के साथ मिलकर भारत में गजवा-ए-हिंद की योजना बना रहा था. आरोपी के खिलाफ लखनऊ में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है, आगे की विधिक कार्रवाई जारी है.

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ग्रुप के जरिए युवाओं को मुजाहिद बनाने की तैयारी

इस ग्रुप के जरिए युवाओं को मुजाहिद बनने के लिए तैयार करने का आरोप है. ग्रुप में जिहाद, चाकू, केमिकल, प्लान, ट्रिप, पेन, जूस और प्रोजेक्ट जैसे कोड इस्तेमाल किए जाते थे. ATS के मुताबिक नबील ने 'जिहाद करने के 44 तरीके' नाम की किताब ग्रुप में शेयर की. किताब को AQIS के पूर्व प्रमुख आतंकी मौलाना आसिम उमर से जुड़ा बताया गया है.

इसके अलावा 'तीसरी जंग-ए-अजीम और दज्जाल' किताब भी शेयर किए जाने की बात सामने आई है. आरोपी के मोबाइल से 'Flames of War' जैसे अन्य व्हाट्सऐप ग्रुपों से जुड़े होने की जानकारी मिली. इन ग्रुपों में बांग्लादेश, म्यांमार और सऊदी अरब समेत कई देशों के लोग जुड़े होने की बात ATS ने कही.

दूसरे देशों में जाकर ट्रेनिंग लेने की योजना

ATS के अनुसार आरोपी दूसरे देशों में जाकर ट्रेनिंग लेने की योजना बना रहा था. पाकिस्तान, तुर्की और बांग्लादेश में ट्रेनिंग और बम बनाने की योजना का भी खुलासा हुआ है. वहीं बम बनाने की विधि और पोटैशियम नाइट्रेट हासिल करने से जुड़ी बातचीत मिलने का दावा है.

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Published at : 12 Sep 2026 06:27 PM (IST)
Tags :
UP ATS Azamgarh News UP NEWS
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