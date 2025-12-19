उत्तर प्रदेश विधानसभा ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी (सपा) के दिवंगत सदस्य सुधाकर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और सदन सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया. सत्र की शुरुआत में नेता सदन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ जिले के घोसी विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक रहे सुधाकर सिंह के निधन पर शोक प्रस्ताव रखा. सिंह का पिछले माह 20 नवंबर को निधन हो गया था.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सुधाकर सिंह समाज के वंचितों और गरीबों की सेवा के प्रति सदैव समर्पित रहे. उन्होंने कहा कि सिंह आपातकाल और अन्य आंदोलनों के दौरान आजमगढ़ व लखनऊ केंद्रीय कारागार में निरुद्ध रहे. लोकतंत्र सेनानी के रूप में उन्होंने क्षेत्र के विकास और जनकल्याण के लिए लगातार कार्य किया. मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से अपने दल और पूरे सदन की ओर से सिंह के शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने का अनुरोध किया.

नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि सुधाकर सिंह के निधन से समाज, राजनीति और समाजवादी पार्टी को अपूरणीय क्षति हुई है. उन्होंने कहा कि सिंह पीड़ितों और गरीबों के पक्ष में तथा अन्याय के खिलाफ सदैव संघर्षरत रहे.

सदन में मौजूद सभी नेताओं ने सुधाकर सिंह के निधन पर शोक संवेदना की व्यक्त

सदन में जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) के नेता रघुराज प्रताप सिंह, कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा ‘मोना’, बहुजन समाज पार्टी के उमाशंकर सिंह, अपना दल (एस) के राम निवास वर्मा, राष्ट्रीय लोकदल के मदन भैया, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बेदी राम और निषाद पार्टी के डॉ. संजय निषाद ने भी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की.

22 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए सदन स्थगित

विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना सहित पूरे सदन ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत सुधाकर सिंह को श्रद्धांजलि दी. इसके बाद महाना ने सोमवार (22 दिसंबर) सुबह 11 बजे तक के लिए सदन स्थगित कर दिया.

