UP विधानसभा चुनाव 2027: मुसलमान वोटर्स पर सबकी नजरें, AIMIM ने शुरू की तैयारी
UP Assembly Election 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी है. पार्टी की तरफ से 200 सीटों को चार जोन में बांटा गया है.
उत्तर प्रदेश विधानसभा 2027 को लेकर राज्य में राजनीतिक दल अपने अपने चक्रव्यू तैयार करने में जुटे हुए हैं. इस बार मुस्लिम वोट हर दल के निशाने पर हैं. लिहाजा हर कोई अलग तैयारी में उतर रहा है. आगामी चुनावों को देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलेमीन ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है.
चुनावों के मद्देनजर पार्टी यूपी में अपना सियासी दांव खेलने को तैयार है. औवेसी की पार्टी ने राज्य की 403 सीटों में से 200 सीटों को चार जोन में बांट में दिया. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने अपनी तैयारियों को लेकर स्थिति साफ कर दी है.
एआईएमएम ने शुरू की अपनी तैयारी
यूपी में विधानसभा का रण छिड़ने वाला है और इस बार मुस्लिम वोट पर हर दल की नजर है. बिहार के बाद महाराष्ट्र की बढ़त के बाद एआईएमआईएम भी 200 सीट पर तैयारी कर यूपी को चार जोन में बांट चुकी है इसके साथ यूपी की 100 सीट पर इनकी खास नजर है. जहां मुस्लिम आबादी 20 प्रतिशत से ज्यादा है इन सब जगहों पर उम्मीदवार खड़े कर मुस्लिम राजनीति को धार देने की तैयारी है.
यूपी में 19.6 फीसदी मुस्लिम
बता दें कि आंकड़ों के अनुसार यूपी में मुस्लिम आबादी 19.6 प्रतिशत बताई जाती है और ये वोट पूरी तरह चुनाव को दिशा देने का काम करते है. समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा देकर मुस्लिम को साध रही है तो वहीं बीजेपी भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र के मुसलमानों को आगे कर रणनीति बना रही है.
बीजेपी भी चुनावी रण को देखते हुए हर वर्ग को लेकर चलने की बात कह रही है. कांग्रेस भी पीछे नहीं है. पार्टी का कहना है कि हमने हर वर्ग को साथ लिया है और आगे भी लेकर चलेंगे. हर बार चुनाव के दौरान मुसलमान मुद्दा बनता है. इस बार भी राजनीतिक दल पूरी तरह से तैयारी में हैं. अब देखना ये होगा कि मुद्दों पर मुसलमान अपना नेता किसे चुनता है.
महाराष्ट्र नगर निगम में एआईएमएम की दमदार जीत
बता दें कि महाराष्ट्र नगर निगम के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने दमदार जीत हासिल की है. पार्टी में बिहार विधानसभा चुनाव में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया था. इसी को देखते हुए पार्टी की ओर से अब यूपी में पैर पसारने के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं.
