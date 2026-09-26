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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP चुनाव: BJP के साथ सीटों का बंटवारा! इतनी सीटों पर लड़ेगी चिराग पासवान की पार्टी

UP चुनाव: BJP के साथ सीटों का बंटवारा! इतनी सीटों पर लड़ेगी चिराग पासवान की पार्टी

यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर हलचल के बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी के साथ लोक जनशक्ति पार्टी (R) का सीट बंटवारा लगभग तय हो गया है.

Written By : चित्रा त्रिपाठी |  Updated at : 26 Sep 2026 05:06 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल बढ़ी हुई है. इस बीच यूपी में NDA गठबंधन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी के साथ लोक जनशक्ति पार्टी (R) का सीट बंटवारा लगभग तय हो गया है. LJPR सूत्रों का दावा है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है.

वहीं, दलित और युवा वोटर्स को साधने की कवायद तेज हो गई है. चिराग पासवान युवाओं को लुभाने के लिये यूपी के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम करेंगे. चिराग पासवान 27 सितंबर को प्रयागराज में होंगे.

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यूपी में ताल ठोकने के लिए तैयार चिराग पासवान की पार्टी!

बिहार की सियासत में अपनी मजबूत पकड़ बना चुके केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) अब यूपी में ताल ठोकने के लिए तैयार है. यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए के अहम सहयोगी के रूप में LJP(R) की एंट्री हो रही है. हालांकि एनडीए में सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

दलित वोटर्स पर चिराग पासवान की नजर!

चिराग पासवान की पार्टी LJP(R) की नजर उत्तर प्रदेश के गैर-जाटव दलित वोटर्स पर है. राजनीति के जानकारों के मुताबिक पारंपरिक रूप से बीएसपी (BSP) के खिसकते जनाधार के बाद चिराग पासवान की पार्टी यहां नए विकल्प के रूप में उभर सकती है. चिराग पासवान ने कहा था कि यूपी में अगर उन्हें सम्मानजनक सीटें मिलती हैं तो वो गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे. 

चिराग पासवान ने पहले 403 सीटों पर लड़ने का किया था ऐलान

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बीते कुछ समय से कई बार यूपी का दौरा कर चुके हैं. यहां पार्टी के नेता और कार्यकर्ता संगठन को मजबूती देने के लिए पिछले कुछ महीनों से लगातार विस्तार में जुटे हैं. पहले चिराग पासवान ने यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का भी जिक्र किया था.

उत्तर प्रदेश में चिराग पासवान की पार्टी की कोशिश दलित वोटों को अपने साथ जोड़ने की होगी. चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और मायावती की बीएसपी भी दलित राजनीति के लिए जानी जाती है. इसके अलावा अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, कांग्रेस भी इस वोट बैंक को लुभाने की पुरजोर कोशिश करेगी. ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी का यूपी चुनाव में कैसा प्रदर्शन रहेगा, ये देखने वाली बात होगी.

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Published at : 26 Sep 2026 04:11 PM (IST)
Tags :
Chirag Paswan BJP UP Election 2027
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