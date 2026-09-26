PM मोदी से CM योगी ने की मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शनिवार (26 सितंबर) को नई दिल्ली में मुलाकात की है. सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस दौरान पीएम मोदी के यूपी में कार्यक्रमों को लेकर भी मंथन हुआ है.

बताया जा रहा है कि यूपी सरकार पीएम मोदी के हाथों BIDA झांसी का उद्घाटन कराने की तैयारी में है. इसके अलावा यूपी में कई बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास भी पीएम मोदी से कराने की तैयारी की जा रही है. इस बीच यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा की गई है.

सीएम योगी ने दी मुलाकात की जानकारी

सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुलाकात की जानकारी दी है. उन्होंने पोस्ट में लिखा, "विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की." उन्होंने आगे लिखा, "आपका मार्गदर्शन 'नए उत्तर प्रदेश' के निर्माण हेतु मुझे सदैव नई ऊर्जा देता है."

सीएम योगी ने आगे पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है. उन्होंने कहा, "अमूल्य समय प्रदान करने के लिए हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी." हालांकि इस मुलाकात के कई तरह से राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं. लेकिन सीएम योगी ने इसको शिष्टाचार भेंट बताया है.

बीते दिनों 8 अगस्त को भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की थी. इन मुलाकातों को अब चुनाव के नजरिए से बेहद अहम माना जा रहा है. बीजेपी चुनाव को लेकर लगातार रणनीति बनाने से लेकर संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है. चुनाव को लेकर बीजेपी युद्धस्तर पर तैयारियों में जुटी हुई है.

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