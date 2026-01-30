हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमिशन-27 की तैयारी में जुटी बीजेपी, सभी विधानसभा सीटों पर विधायकों के परफॉरमेंस का होगा सर्वे

मिशन-27 की तैयारी में जुटी बीजेपी, सभी विधानसभा सीटों पर विधायकों के परफॉरमेंस का होगा सर्वे

UP News: अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है. पार्टी विधायकों की परफॉर्मेंस पर दूसरे चरण का सर्वे जल्द शुरू होगा.

By : बलराम पांडेय | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 30 Jan 2026 04:44 PM (IST)
About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Published at : 30 Jan 2026 04:10 PM (IST)
BJP UP News Lucknow News UP Assembly Election 2027
