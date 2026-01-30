मिशन-27 की तैयारी में जुटी बीजेपी, सभी विधानसभा सीटों पर विधायकों के परफॉरमेंस का होगा सर्वे

उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुट चुकी है, पार्टी विधायकों की परफॉर्मेंस पर दूसरे चरण का सर्वे जल्द शुरू होगा. बताया गया कि फरवरी के दूसरे-तीसरे हफ्ते से नया सर्वे शुरू होगा. बताया गया कि पार्टी ने दूसरे चरण का सर्वे अलग एजेंसी से कराने का फैसला किया है. आपको बता दें कि पहले चरण की सर्वे रिपोर्ट पहले ही पार्टी के पास है.



दरअसल, भारतीय जनता पार्टी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां तेज कर दी है. बीजेपी प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर सर्वे कराएगी. बीजेपी के इस सर्वे अभियान में सहयोगी दलों की सीटें भी शामिल होंगी. राष्ट्रीय लोक दल (रालोद), सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा), अपना दल (एस), निषाद पार्टी की सीटों पर भी पार्टी की नजर है. दो एजेंसियों की रिपोर्ट का किया मिलान जाएगा. पक्षपात से बचने के लिए दोहरा सर्वे मॉडल अपनाया गया है.

जिलों में छोटे पदाधिकारियों से फीडबैक

इस सर्वे के तहत भारतीय जनता पार्टी जिलों में छोटे पदाधिकारियों से भी फीडबैक लेगी. आरएसएस कार्यकर्ताओं से भी सर्वेयर बातचीत करेंगे. साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर आम जनता से भी संवाद होगा. इसके अलावा सर्वे के तहत भारतीय जनता पार्टी विधायक और संभावित प्रत्याशियों की छवि का भी आकलन करेगी. खास बात यह है कि इस सर्वे में युवा, महिलाएं, व्यापारी, डॉक्टर और शिक्षक भी फीडबैक देंगे.

पंचायती राज विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के हित में फैसला

उधर, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले पंचायती राज विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है. शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि जिला पंचायत अध्यक्षों को अधिकारियों या कर्मचारियों का वेतन रोकने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है. इस संबंध में पंचायती राज विभाग ने सभी जिला पंचायत अध्यक्षों को पत्र लिखकर सख्त निर्देश जारी किए हैं.

