मेरठ में पत्नी की हत्या करने वाला पति गिरफ्तार, पेपर कटर से रेता गला...आंसू बहाने का किया ढोंग

मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में घर में सो रही महिला की गला रेतकर हत्या के मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. पुलिस ने हत्यााकांड में मृतका के पति साकिब को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस की जांच में सामने आया है कि पत्नी अपने पति के अवैध संबंधों का विरोध करती थी, जो आरोपी को नागवार गुजरी. आरोपी ने पेपर कटर से पत्नी की गला काटकर बेरहमी से हत्या कर दी, वारदात के वक्त घर में तीन छोटी बच्चियां भी मौजूद थीं .



जानकारी के मुताबिक, यह घटना मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के मजीद नगर इलाके की है. शुक्रवार सुबह करीब साढ़े 6 बजे महिला कौसर का शव उसके घर के एक कमरे में खून से लथपथ हालत में मिला. बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से उसकी गर्दन काटकर हत्या कर दी. उस समय महिला के तीनों बच्चे घर के अंदर ही मौजूद थे.

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बार-बार बदलते बयान से घूमी शक की सुई

घटना के वक्त महिला का पति साकिब घर पर नहीं था. साकिब दिन में मोबाइल टॉवर लगाने का काम करता है. रात में मंडी में रिक्शा चलाकर परिवार का खर्च चलाता है. शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए. तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस तत्काल इस घटना के खुलासे में जुट गई. पुलिस ने सबूत जुटाने शुरू किए, पुलिस को शुरुआत से पति पर शक था. बताया गया पुलिस पूछताछ में आरोपी बार-बार बयान बदल रहा था.

शक न हो, आरोपी करता रहा रोने का ड्रामा

आरोपी पति साकिब इतना शातिर था कि उसने अपनी बेटियों को झूठी कहानी बताई कि उनकी मां की हत्या किसी काले कपड़े पहने अज्ञात हमलावर ने की है. वो पत्नी के शव को देखकर फूट फूट रोने का नाटक करता रहा, ताकि किसी को शक न हो. आरोपी पति पुलिस को भी गुमराह करता रहा झूठी कहानियों गढ़ता रहा. पुलिस की सख्ती से पूछताछ में आरोपी टूट गया और अपराध स्वीकार कर लिया.

बच्चियों के बयान ने खोला राज

पुलिस का कहना है कि आरोपी ने बच्चियों से पुलिस में वही बयान देने को कहा था, जो उसने उन्हें समझाया था. पुलिस की शादी वर्दी में दो महिला दरोगाओं ने जब बच्चियों से बात की तो बच्चियों ने सब कुछ सच-सच बता दिया. बच्चियों के बाद हत्याकांड से पर्दा उठ गया और मामले का खुलासा हो गया. पुलिस ने आरोपी पति की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल पेपर कटर बरामद कर लिया है, साथ पति को कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया.

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