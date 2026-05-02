मुजफ्फरनगर में संदिग्ध को पकड़ने गई पुलिस से धक्का-मुक्की, ग्रामीणों ने कार्रवाई का किया विरोध

उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया, जब पुलिस एक संदिग्ध व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने उसके घर पहुंची. इस दौरान परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस कार्रवाई का विरोध किया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

दरअसल, करीब एक सप्ताह पहले क्षेत्र के एक स्कूल में 55 वर्षीय चौकीदार की हत्या कर दी गई थी. इस सनसनीखेज मामले के खुलासे के लिए पुलिस लगातार जांच में जुटी है. सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की पहचान की जा रही है.

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आरोपी को पकड़ने गई पुलिस से धक्का-मुक्की

इसी जांच के तहत पुलिस टीम नगला राई गांव में एक संदिग्ध व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने पहुंची थी. आरोप है कि जैसे ही पुलिस ने उसे अपने साथ ले जाने का प्रयास किया, परिजनों और स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया. देखते ही देखते मामला बढ़ गया और पुलिस व ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक के साथ धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई.

पुलिस के साथ स्थानीय लोगों ने की अभद्रता

बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता भी की और हिरासत में लिए जा रहे युवक को छुड़ाने की कोशिश की. इस दौरान महिलाएं भी विरोध में शामिल रहीं. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस और ग्रामीणों के बीच विवाद साफ देखा जा सकता है. वहीं, भारतीय किसान यूनियन ने भी इस कार्रवाई का विरोध जताते हुए धरने की चेतावनी दी है, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया है.

सरकारी काम में बाधा डालने वालों पर होगी कार्रवाई

फिलहाल, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सरकारी कार्य में बाधा डालने और पुलिस से दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर हालात पर नजर रखी जा रही है और मामले की जांच जारी है.

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