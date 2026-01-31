आगरा में दर्दनाक हादसा, दर्शन से लौट रहे श्रद्धालुओं के ऑटो को कंटेनर ने कुचला, 5 की मौत

आगरा के खंदौली थाना क्षेत्र के नगला चंदन में शनिवार (31 जनवरी) सुबह करीब 11:30 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जगन्नाथ पुरी से दर्शन कर लौट रहे लोगों से भरे दो ऑटो को सामने से आ रहे बॉडी बंद कंटेनर ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कलकत्ता की ओर सामान लेकर जा रहा बॉडी बंद कंटेनर अचानक अनियंत्रित हो गया और सामने से आ रहे दोनों ऑटो में जा घुसा. टक्कर के बाद ऑटो सड़क पर पलट गए. कंटेनर की रफ्तार और वजन ज्यादा होने के कारण नुकसान काफी ज्यादा हुआ.

मौके पर ही 5 लोगों की मौत

हादसे में ऑटो सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के मुताबिक कुछ घायलों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है. उन्हें निगरानी में रखा गया है.

घटना की सूचना मिलते ही खंदौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया. शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. हादसे के कारण कुछ समय के लिए सड़क पर यातायात भी प्रभावित रहा, जिसे पुलिस ने बाद में सुचारू कराया.

एडिशनल सीपी ने की हादसे की पुष्टि

घटनास्थल पर एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस रामबदन सिंह भी पहुंचे. उन्होंने हादसे में 5 लोगों की मौत की पुष्टि की और बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है. साथ ही घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए हैं.

हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया. पुलिस कंटेनर चालक से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि हादसा तेज रफ्तार, लापरवाही या तकनीकी खराबी की वजह से हुआ.