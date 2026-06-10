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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकिरेन रिजीजू से ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात, केंद्रीय मंत्री ने बताया- यूपी का बहुत दिलचस्प नेता

किरेन रिजीजू से ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात, केंद्रीय मंत्री ने बताया- यूपी का बहुत दिलचस्प नेता

UP News: ओम प्रकाश राजभर ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू से मुलाकात की और अल्पसंख्यक समाज के लिए योजनाओं को लागू करने पर बात की. रिजीजू ने राजभर को दिलचस्प नेता बताया.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 10 Jun 2026 10:50 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश सरकार में एनडीए के सहयोगी और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजीजू से मुलाकात की. इस दौरान दोनों नेताओं ने अल्पसंख्यक मंत्रालय की योजनाओं को लागू करने पर चर्चा की. इस दौरान उनके साथ सुभासपा के राष्ट्रीय महासचिव डॉ अरविंद राजभर भी मौजूद रहे. 

किरेन रिजीजू से ओम प्रकाश राजभर की शिष्टाचार मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं जो दोनों नेताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की हैं. इस दौरान उनके बीच देश और समाज से जुड़े कई मुद्दों पर बात हुई. इसके साथ ही पिछड़े, दलित और वंचित वर्गों के कल्याण की योजनाओं को लागू करने पर चर्चा की. 

इस मुलाकात के बाद राजभर ने कहा कि उनकी पार्टी का लक्ष्य समाज के सबसे कमजोर और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को उसका हक दिलाना है. उनकी पार्टी हर नागरिक के अधिकार, सम्मान और चौमुखी विकास के लिए पूरी निष्ठा के साथ निरंतर काम करती रहेगी. 

रिजीजू ने राजभर को बताया दिलचस्प नेता

केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजीजू ने ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात का वीडियो शेयर किया है जिसमें दोनों नेताओं के बीच तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हो रही हैं. राजभर उन्हें चुनाव की तैयारियों के बारे में भी बताते हैं जिसके बाद किरेंन रिजीजू उनकी तारीफ़ करते हुए कहते है कि आपकी ज़मीन पर काफी पकड़ है. 

उन्होंने लिखा- 'उत्तर प्रदेश के बहुत दिलचस्प नेता, NDA सहयोगी और मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी से मिलकर अच्छा लगा. उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की योजनाओं को लागू करने के बारे में चर्चा की.

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राजभर ने भी शेयर की मुलाकात की तस्वीरें

ओम प्रकाश राजभर ने भी इन तस्वीरों को शेयर किया है. उन्होंने लिखा- 'आज नई दिल्ली में मा. केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरेन रिजीजू से शिष्टाचार भेंट कर विभिन्न समसामयिक एवं जनहित से जुड़े विषयों पर सार्थक चर्चा हुई. इस अवसर पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉ. अरविंद राजभर भी मौजूद रहे. 

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Published at : 10 Jun 2026 10:50 AM (IST)
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UP NEWS OM Prakash Rajbhar KIren Rijiju
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