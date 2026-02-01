खुश या नाखुश? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट तो जयंत चौधरी ने दी प्रतिक्रिया

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज रविवार (1 फरवरी, 2026) को बजट 2026-27 संसद में पेश किया. इस बजट में युवाओं को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं हैं. बजट में ऐलान हुआ कि 15 हजार स्कूल और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स खोली जाएंगी. इस पर केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने खुशी जाहिर की है. उन्होंने इस शिक्षा और कौशल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक क्रांतिकारी बजट बताया है.

रालोद नेता और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने बजट को लेकर एक्स पर लिखा, “15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स नए रचनात्मक करियर के द्वार खोलेंगी. 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप और नियोजित शैक्षणिक क्षेत्रों के लिए समर्थन क्षेत्रीय शिक्षा केंद्रों को मजबूत करेगा. और प्रत्येक जिले में एक बालिका छात्रावास सभी शिक्षार्थियों के लिए पहुंच और सम्मान सुनिश्चित करेगा. शिक्षा पर कुल लागत कर (TCS) को 5% से घटाकर 2% करने से छात्रों और परिवारों पर वित्तीय बोझ कम होगा.”

निर्मला सीतारमण ने बनाया रिकॉर्ड

केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने लगातार 9वीं बार बजट पेश कर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है. बजट 2026 में वित्त मंत्री ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है. बजट में शराब, सिगरेट पर दाम बढाए गए हैं. जबकि कपड़ा, विदेशी यात्रा, कैंसर की 17 दवाएं, माइक्रोवेव ओवन, जूते, एयरक्राफ्ट निर्माण से जुड़ी चीजें, EV बैटरी, शुगर की दवाएं, चमड़े और कपड़े का निर्यात, बायोगैस मिक्स्ड CNG ये सारी चीजें सस्ती होंगी.

नेताओं की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं

सत्तापक्ष के जयादातर नेताओं और मंत्रियों ने बजट को आम आदमी को राहत देने वाला बताया है और विकसित भारत के संकल्प की ओर बढ़ने वाला बताया. जबकि विपक्ष ने इस बजट से निराशा जाहिर की है. बजट से पहले ही अखिलेश यादव ने तंज कस विपक्ष की मंशा जाहिर कर दी थी. जबकि कवि कुमार विश्वास ने बजट आम आदमी कोर राहत देने वाला करने की मांग की थी. फिलहाल बजट पर प्रतिक्रियाओं का दौर अभी जारी है.