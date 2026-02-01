हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडखुश या नाखुश? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट तो जयंत चौधरी ने दी प्रतिक्रिया

खुश या नाखुश? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट तो जयंत चौधरी ने दी प्रतिक्रिया

Budget 2026: केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने बजट पर खुशी जाहिर की है. उन्होंने इस शिक्षा और कौशल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक क्रांतिकारी बजट बताया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 01 Feb 2026 01:17 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज रविवार (1 फरवरी, 2026) को बजट 2026-27 संसद में पेश किया. इस बजट में युवाओं को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं हैं. बजट में ऐलान हुआ कि 15 हजार स्कूल और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स खोली जाएंगी. इस पर केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने खुशी जाहिर की है. उन्होंने इस शिक्षा और कौशल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक क्रांतिकारी बजट बताया है.

रालोद नेता और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने बजट को लेकर एक्स पर लिखा, “15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स नए रचनात्मक करियर के द्वार खोलेंगी. 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप और नियोजित शैक्षणिक क्षेत्रों के लिए समर्थन क्षेत्रीय शिक्षा केंद्रों को मजबूत करेगा. और प्रत्येक जिले में एक बालिका छात्रावास सभी शिक्षार्थियों के लिए पहुंच और सम्मान सुनिश्चित करेगा. शिक्षा पर कुल लागत कर (TCS) को 5% से घटाकर 2% करने से छात्रों और परिवारों पर वित्तीय बोझ कम होगा.”

निर्मला सीतारमण ने बनाया रिकॉर्ड

केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने लगातार 9वीं बार बजट पेश कर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है. बजट 2026 में वित्त मंत्री ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है. बजट में शराब, सिगरेट पर दाम बढाए गए हैं.  जबकि कपड़ा, विदेशी यात्रा, कैंसर की 17 दवाएं, माइक्रोवेव ओवन, जूते, एयरक्राफ्ट निर्माण से जुड़ी चीजें, EV बैटरी, शुगर की दवाएं, चमड़े और कपड़े का निर्यात, बायोगैस मिक्स्ड CNG ये सारी चीजें सस्ती होंगी.  

नेताओं की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं

सत्तापक्ष के जयादातर नेताओं और मंत्रियों ने बजट को आम आदमी को राहत देने वाला बताया है और विकसित भारत के संकल्प की ओर बढ़ने वाला बताया. जबकि विपक्ष ने इस बजट से निराशा जाहिर की है. बजट से पहले ही अखिलेश यादव ने तंज कस विपक्ष की मंशा जाहिर कर दी थी. जबकि कवि कुमार विश्वास ने बजट आम आदमी कोर राहत देने वाला करने की मांग की थी. फिलहाल बजट पर प्रतिक्रियाओं का दौर अभी जारी है.

और पढ़ें
Published at : 01 Feb 2026 01:15 PM (IST)
Tags :
Jayant Choudhary UP NEWS Budget 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
इंडिया
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
स्पोर्ट्स
हाथ जोड़कर मिन्नतें करती दिखीं ओलंपिक विजेता, पुलिस ने किया गिरफ्तार, देखें वीडियो
हाथ जोड़कर मिन्नतें करती दिखीं ओलंपिक विजेता, पुलिस ने किया गिरफ्तार, देखें वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Shah Rukh Khan की ‘King’ का सबसे बड़ा Action Scene, 50 करोड़ एक सीन पर खर्च!
Union Budget 2026: दंड की जगह Tax देकर छूट सकते हैं | Nirmala Sitharaman | parliament Session
Union Budget 2026: बजट के बाद शेयर बाजार धड़ाम | Nirmala Sitharaman | parliament Session
Union Budget 2026: नए टैक्स को सुन उड़े लोगों के होश ! | parliament Session | Nirmala Sitharaman
Union Budget 2026: 36.5 लाख करोड़ का कर्ज? समझिए बजट का पूरा आकड़ा! | Nirmala Sitharaman
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
इंडिया
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
स्पोर्ट्स
हाथ जोड़कर मिन्नतें करती दिखीं ओलंपिक विजेता, पुलिस ने किया गिरफ्तार, देखें वीडियो
हाथ जोड़कर मिन्नतें करती दिखीं ओलंपिक विजेता, पुलिस ने किया गिरफ्तार, देखें वीडियो
बॉलीवुड
धुरंधर Vs बॉर्डर 2: रणवीर सिंह या सनी देओल, 9 दिनों में किसकी फिल्म ने की ज्यादा कमाई?
धुरंधर Vs बॉर्डर 2: रणवीर सिंह या सनी देओल, 9 दिनों में किसकी फिल्म ने की ज्यादा कमाई?
एग्रीकल्चर
Agriculture Budget 2026: बजट में खेती से कमाई बढ़ाने पर जोर, डेयरी-मुर्गी पालन से लेकर नारियल और चंदन तक बड़ी योजना
बजट में खेती से कमाई बढ़ाने पर जोर, डेयरी-मुर्गी पालन से लेकर नारियल और चंदन तक बड़ी योजना
लाइफस्टाइल
फरवरी शुरू होते ही शुरू हो जाएगा मोहब्बत का त्योहार, जानें वैलेंटाइन वीक में कब-कौन सा दिन?
फरवरी शुरू होते ही शुरू हो जाएगा मोहब्बत का त्योहार, जानें वैलेंटाइन वीक में कब-कौन सा दिन?
यूटिलिटी
LPG से लेकर FASTag तक... आज से हो रहे बड़े बदलाव, जानें कौन से नए नियम होंगे लागू?
LPG से लेकर FASTag तक... आज से हो रहे बड़े बदलाव, जानें कौन से नए नियम होंगे लागू?
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Embed widget