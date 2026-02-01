हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजट में वाराणसी और पटना के लिए बड़ा ऐलान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या दिया तोहफा?

बजट में वाराणसी और पटना के लिए बड़ा ऐलान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या दिया तोहफा?

Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जब से हमने 12 साल पहले सत्ता संभाली है, देश की आर्थिक स्थिति स्थिरता, वित्तीय अनुशासन, लगातार विकास और कम महंगाई से पहचानी गई है.

By : अंकुल कौशिक | Updated at : 01 Feb 2026 12:12 PM (IST)
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार नौवीं बार केंद्रीय बजट पेश किया. इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उत्तर प्रदेश के वाराणसी और बिहार के पटना के लिए भी बड़ा ऐलान किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन दोनों शहरों में अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए एक शिप रिपेयर इकोसिस्टम की बात कही है. 

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "पर्यावरण के लिहाज़ से टिकाऊ कार्गो मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए, मैं पूर्व में डंकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाले नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव करती हूं, अगले 5 सालों में 20 नए जलमार्ग चालू किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत ओडिशा में नेशनल वॉटरवे 5 से होगी, जो तालचेर और अंगुल के खनिज-समृद्ध इलाकों और कलिंगनगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को पारादीप और धमरा बंदरगाहों से जोड़ेगा. वाराणसी और पटना में भी अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए एक शिप रिपेयर इकोसिस्टम स्थापित किया जाएगा.

स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार

वाराणसी और पटना के लिए हुआ ये ऐलान वहां के स्थानीय लोगों के लिए भी रोजगार देगा और इन दोनों शबरों के स्थानीय लोगों के लिए काम के अवसर भी खुलेंगे. इसके अलावा केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा 2026-27 में मैं पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करती हूं.

महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव

बता दें कि केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा जब से हमने 12 साल पहले सत्ता संभाली है, देश की आर्थिक स्थिति स्थिरता, वित्तीय अनुशासन, लगातार विकास और कम महंगाई से पहचानी गई है. वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं चुनौती मोड में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव करती हूं. मैं खादी और हथकरघा को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं. मैं भविष्य के चैंपियन बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का MSME ग्रोथ फंड बनाने का प्रस्ताव करती हूं.

About the author अंकुल कौशिक

अंकुल कौशिक पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 8 सालों से हैं. इस समय वह एबीपी न्यूज़ में बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं और वह शाम की शिफ्ट में यूपी डेस्क की जिम्मेदारी संभालते हैं. इससे पहले अंकुल कौशिक लाइव हिंदुस्तान (HT स्मार्ट), इंडिया न्यूज, वन इंडिया, राजस्थान पत्रिका (Catch News) में न्यूज डेस्क पर काम कर चुके हैं. उन्हें राजनीति पर लिखना बेहद पसंद है. अंकुल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं, इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई अलीगढ़ की मंगलायतन यूनिवर्सिटी से की है.
Published at : 01 Feb 2026 12:02 PM (IST)
Nirmala Sitharaman UP NEWS Union  Budget BIHAR NEWS Budget 2026
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
'मुझे कोई उम्मीद नहीं...', बजट से पहले प्रियंका गांधी ने दिया चौंकाने वाला बयान
ICC T20 Rankings: NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
