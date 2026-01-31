हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'जिनके बाप-दादा-पुरखों ने...', UGC पर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये क्या कह दिया?

'जिनके बाप-दादा-पुरखों ने...', UGC पर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये क्या कह दिया?

UGC Controversy: स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जहां कानून बनने से Sc /st/obc खुश वहीं न्यायपालिका से स्टे हो जाने से स्वर्ण जातियां भी खुश. इसे कहते हैं शतरंज की चाल सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी .

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 31 Jan 2026 04:24 PM (IST)
Preferred Sources

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के नए नियमों को लेकर जारी तनाव के बीच देश की सर्वोच्च न्यायालय ने यूजीसी के नए नियमों पर भले ही रोक लगा दी है, लेकिन इस पर सियासी बयानबाजी का दौर लगातार जारी है. इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री व अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य (Swami Prasad Maurya) ने  यूजीसी को लेकर बड़ा बयान दिया है.

पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने एक्स हैंडल (पूर्व ट्वीटर) में लिखा, "जिनके बाप-दादा-पुरखों ने कभी शम्वूक का सिर काटा, एकलव्य का अंगूठा काटा, उनकी संताने आज भी Sc /st/obc समाज पर जुल्म –ज्यादती –अत्याचार करना, हत्या-बलात्कार का शिकार बनाना, शिक्षण संस्थानों में भेदभाव करना व धन-धरती-शिक्षा-सम्मान से वंचित करना, अपना जन्म–सिद्ध अधिकार मानते हैं इसीलिए तथाकथित कुछ ऐसी ही उच्च जातियां U.G.C समता समिति कानून 2026 का विरोध कर रही हैं."

'यूजीसी का विरोध करने वालों के गौर से देखो चेहरे'

पूर्व मंत्री व अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि, "U.G.C का विरोध करने वाले चेहरों को जरा गौर से देखो, ये वही चेहरे हैं जिनके बाप-दादा पुरखो को धर्म के नाम पर आप दान-दक्षिणा, चढ़ावा देते ,व माल- पुआ हलुवा खिलाते आये हैं."

'दान-दक्षिण देना बंद कर दो निकल जाएगी हेकड़ी'

पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि "sc /st/obc भाइयों से अपील है कि ऐसी गंदी मानसिकता के लोगों को माल- पुआ हलुआ खिलाना व दान-दक्षिण देना बंद कर दो इनकी हेकड़ी अपने-आप निकल जायेगी और UGC का विरोध करना भी भूल जायेगे."

बीजेपी पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने साधा निशाना

स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि, "विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में हो रहे भेदभाव पर रोक लगाने हेतु लाये गये  U.G.C विनियमन कानून के नाम पर Sc /st/obc  समाज के लोगों के आंख में धूल झोंकने में बीजेपी सरकार एक बार फिर सफल हुई."

उन्होंने कहा कि "भा.ज.पा की नीति थी कि "चोर से कहो चोरी करो" और "जनता से कहो जागते रहो" इसी तर्ज पर जहां एक तरफ U.G.C समता कानून के माध्यम से Sc /st/obc को खुश करने की ढोंग कर रही थी, वहीं दूसरी ओर ऊंची जातियों से इसका विरोध भी करवा रही थी, जिसकी आशंका थी, वही हुआ सरकार के इशारे पर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करवा कर आखिर U.G.C विनियमन कानून को कार्यान्वयन पर रोक लगवा दी."

यह भी कहा कि, "जहां कानून बनने से  Sc /st/obc खुश वहीं न्यायपालिका से स्टे हो जाने से स्वर्ण जातियां भी खुश. इसे कहते हैं शतरंज की चाल सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी . बीजेपी के धोखे से सावधान रहो."

और पढ़ें
Published at : 31 Jan 2026 04:24 PM (IST)
Tags :
UGC Swami Prasad Maurya UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अमेरिका के साथ ट्रेड डील का कब तक होगा ऐलान? पीयूष गोयल ने दिया ये जवाब, EU के साथ FTA पर क्या कहा?
US के साथ ट्रेड डील का कब तक होगा ऐलान? पीयूष गोयल ने दिया ये जवाब, EU के साथ FTA पर क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामपुर: आजम खान से पत्नी-बहन और बेटे ने जेल में की मुलाकात, 2 पैन कार्ड केस में बंद हैं सपा नेता
रामपुर: आजम खान से पत्नी-बहन और बेटे ने जेल में की मुलाकात, 2 पैन कार्ड केस में बंद हैं सपा नेता
क्रिकेट
भारत के 9, पाकिस्तान के 3... श्रीलंकाई खिलाड़ी भी शामिल; जानें USA की टी20 वर्ल्ड कप टीम में किस देश के कितने प्लेयर
भारत के 9, पाकिस्तान के 3, श्रीलंकाई खिलाड़ी भी शामिल; जानें USA की टी20 वर्ल्ड कप टीम में किस देश के कितने प्लेयर
विश्व
'कर्ज मांगने जाते हैं तो बड़ी शर्म आती है', मुनीर का जिक्र कर शहबाज का कबूलनामा, बताई पाकिस्तान की हकीकत
'कर्ज मांगने जाते हैं तो बड़ी शर्म आती है', आसिम मुनीर का जिक्र कर शहबाज शरीफ का कबूलनामा
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: यमराज बना सचिन, रेणुका की हालत खराब! डर के मारे कांप उठीं सासू माँ
Sunetra Pawar Deputy CM Oath: Sunetra Pawar की शपथ से पहले शरद पवार से मिलने पहुंचे पार्थ पवार
Kohrra Season 2: Quiet tone, psychological pressure और grounded realism ने फिर जीता audience का दिल
India Oil Strategy Shift Explained | Russia से Venezuela तक का Geopolitical Game | Paisa Live
Sunetra Pawar Deputy CM Oath: Sunetra Pawar की शपथ से ठीक पहले आ गई चौंकाने वाली खबर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमेरिका के साथ ट्रेड डील का कब तक होगा ऐलान? पीयूष गोयल ने दिया ये जवाब, EU के साथ FTA पर क्या कहा?
US के साथ ट्रेड डील का कब तक होगा ऐलान? पीयूष गोयल ने दिया ये जवाब, EU के साथ FTA पर क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामपुर: आजम खान से पत्नी-बहन और बेटे ने जेल में की मुलाकात, 2 पैन कार्ड केस में बंद हैं सपा नेता
रामपुर: आजम खान से पत्नी-बहन और बेटे ने जेल में की मुलाकात, 2 पैन कार्ड केस में बंद हैं सपा नेता
क्रिकेट
भारत के 9, पाकिस्तान के 3... श्रीलंकाई खिलाड़ी भी शामिल; जानें USA की टी20 वर्ल्ड कप टीम में किस देश के कितने प्लेयर
भारत के 9, पाकिस्तान के 3, श्रीलंकाई खिलाड़ी भी शामिल; जानें USA की टी20 वर्ल्ड कप टीम में किस देश के कितने प्लेयर
विश्व
'कर्ज मांगने जाते हैं तो बड़ी शर्म आती है', मुनीर का जिक्र कर शहबाज का कबूलनामा, बताई पाकिस्तान की हकीकत
'कर्ज मांगने जाते हैं तो बड़ी शर्म आती है', आसिम मुनीर का जिक्र कर शहबाज शरीफ का कबूलनामा
इंडिया
SIT ने केसीआर को फिर भेजा समन, 1 फरवरी को आवास पर होगी पूछताछ, यर्रावेल्ली की मांग खारिज
SIT ने केसीआर को फिर भेजा समन, 1 फरवरी को आवास पर होगी पूछताछ, यर्रावेल्ली की मांग खारिज
राजस्थान
साध्वी प्रेम बाईसा की मौत मामले में SIT का गठन, जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश
साध्वी प्रेम बाईसा की मौत मामले में SIT का गठन, जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश
शिक्षा
UGC के नए नियमों के पीछे कौन हैं धर्मेंद्र प्रधान? जानिए शिक्षा मंत्री की जाति, बच्चों का प्रोफेशन और पढ़ाई-लिखाई का पूरा सफर
UGC के नए नियमों के पीछे कौन हैं धर्मेंद्र प्रधान? जानिए शिक्षा मंत्री की जाति, बच्चों का प्रोफेशन और पढ़ाई-लिखाई का पूरा सफर
ट्रेंडिंग
चलती ट्रेन से उतरने की जल्दी में शख्स ने गंवाई जान, वायरल वीडियो देख कांप जाएगी रूह
चलती ट्रेन से उतरने की जल्दी में शख्स ने गंवाई जान, वायरल वीडियो देख कांप जाएगी रूह
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
ENT LIVE
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Embed widget