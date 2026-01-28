हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी: UGC पर BJP में खलबली, पार्टी के पूर्व विधायक ने अपनी ही सरकार को घेरा

यूपी: UGC पर BJP में खलबली, पार्टी के पूर्व विधायक ने अपनी ही सरकार को घेरा

UGC New Rules: यूजीसी के खिलाफ देशभर में विरोध शुरू हो गया है. इस बीच बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह ने अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़े कर दिया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 28 Jan 2026 03:45 PM (IST)
Preferred Sources

यूजीसी (UGC) को लेकर देशभर में जहां सवर्ण समाज का विरोध तेज होता जा रहा है, वहीं अब सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी के भीतर से ही विरोध के स्वर उभरने लगे हैं. बीजेपी के बलिया जिले की बैरिया विधानसभा से पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

इस वीडियो में वह खुलकर पार्टी के फैसले को 'आत्मघाती कदम' बता रहे हैं. इस बयान के बाद बीजेपी के अंदरखाने हड़कंप मच गया है. बलिया के बैरिया से पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह, जो अपने बेबाक और विवादित बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं. इस बार सीधे मीडिया के कैमरे के सामने यूजीसी के मुद्दे पर अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा करते नजर आए. 

यूजीसी के फैसले पर क्या बोले सुरेंद्र सिंह?

उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह फैसला न तो पार्टी के हित में है और न ही समाज के स्वाभिमान के अनुरूप. अपने बयान में सुरेंद्र सिंह ने क्षत्रिय समाज की भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा की. उन्होंने कहा कि कलयुग में भी क्षत्रिय समाज धर्म, राष्ट्रभक्ति, बलिदान और पुरुषार्थ के मामले में अग्रणी रहा है और आगे भी रहेगा. उन्होंने दावा किया कि चाहे राजनीति हो, राष्ट्र के लिए समर्पण हो या बलिदान हर क्षेत्र में क्षत्रिय समाज ने इतिहास रचा है और भविष्य का इतिहास भी वही लिखेगा.

योगी आदित्यनाथ की खुलकर की तारीफ

यूजीसी विवाद पर बीजेपी नेतृत्व पर सवाल उठाने वाले सुरेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में जमकर कसीदे पढ़े. उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ऐसे महामानव हैं जिनके चरित्र, ईमान और साहस पर आज तक कोई दाग नहीं लगा. 

चाहे कितनी भी साजिशें हों, कोई भी उनके व्यक्तित्व को नुकसान नहीं पहुंचा सकता. उनके अनुसार, किसी भी दल का कोई भी नेता योगी आदित्यनाथ के चरित्र के सामने टिक नहीं सकता.

‘स्वाभिमानी समाज को कमजोर करने की सोच गलत’

यूजीसी के सवाल पर सुरेंद्र सिंह ने दो टूक कहा, “यह भारतीय जनता पार्टी के लिए आत्मघाती कदम है. मैं व्यक्तिगत रूप से इसे अच्छा निर्णय नहीं मानता. वोट के लिए किसी स्वाभिमानी समाज के स्वाभिमान को कमजोर करने की सोच कभी सही नहीं हो सकती.” उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से आग्रह किया कि इस फैसले को पूरी तरह वापस लिया जाए, अन्यथा इसके परिणाम पार्टी के लिए अच्छे नहीं होंगे.

संघ से विधायक तक का सफर

सुरेंद्र सिंह का राजनीतिक और सामाजिक जीवन भी कम दिलचस्प नहीं रहा है. वे शुरू से ही शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में भी सक्रिय भूमिका निभाई. अपने विधानसभा क्षेत्र में साइकिल से घूम-घूमकर संघ के विचारों का प्रचार किया. 

वर्ष 2017 में बीजेपी ने उन्हें बलिया की बैरिया विधानसभा से टिकट दिया, जहां से वे विधायक बने. कार्यकर्ताओं के मुद्दों पर खुलकर बोलना और पार्टी नेताओं से टकरा जाना उनकी पहचान रही है.

और पढ़ें
Published at : 28 Jan 2026 03:45 PM (IST)
Tags :
Balia News BJP UP NEWS Surendra Nath Singh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
धर्म-परिवर्तन कर अल्पसंख्यक आरक्षण मांग रहे उम्मीदवारों की याचिका खारिज, SC ने कहा- यह नए किस्म का फ्रॉड
धर्म-परिवर्तन कर अल्पसंख्यक आरक्षण मांग रहे उम्मीदवारों की याचिका खारिज, SC ने कहा- यह नए किस्म का फ्रॉड
महाराष्ट्र
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
इंडिया
वही प्लेन, पैटर्न और मौसम... 3 साल पहले हुआ था अजित पवार के बॉम्बार्डियर-45 क्रैश जैसा हादसा, क्या मिले थे संकेत?
वही प्लेन, पैटर्न और मौसम... 3 साल पहले हुआ था अजित पवार के बॉम्बार्डियर-45 क्रैश जैसा हादसा, क्या मिले थे संकेत?
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
Advertisement

वीडियोज

Ajit Pawar Death: Mumbai से Baramati के लिए रवाना हुए Eknath Shinde | Maharshtra Plane Crash
Ajit Pawar Death: राख का ढेर में घड़ी की सुई से हुई अजित पवार के शव की पहचान! | Baramati Plane Crash
Ajit Pawar Death: Ajit Pawar के निधन के समय कहां और किसके साथ थीं Supriya Sule? | Maharashtra
Ajit Pawar Death: अजित पवार के निधन के बाद उनके आवास पहुंचीं Fouzia Khan | Maharashtra
Ajit Pawar Death: अजित पवार का प्लेन ऐसे हुआ क्रैश...देखिए Baramati से ग्राउंड रिपोर्ट | Maharashtra
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
धर्म-परिवर्तन कर अल्पसंख्यक आरक्षण मांग रहे उम्मीदवारों की याचिका खारिज, SC ने कहा- यह नए किस्म का फ्रॉड
धर्म-परिवर्तन कर अल्पसंख्यक आरक्षण मांग रहे उम्मीदवारों की याचिका खारिज, SC ने कहा- यह नए किस्म का फ्रॉड
महाराष्ट्र
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
इंडिया
वही प्लेन, पैटर्न और मौसम... 3 साल पहले हुआ था अजित पवार के बॉम्बार्डियर-45 क्रैश जैसा हादसा, क्या मिले थे संकेत?
वही प्लेन, पैटर्न और मौसम... 3 साल पहले हुआ था अजित पवार के बॉम्बार्डियर-45 क्रैश जैसा हादसा, क्या मिले थे संकेत?
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
बॉलीवुड
प्लेबैक सिंगिंग छोड़ अब डायरेक्टर बनेंगे अरिजीत सिंह? इस एक्टर की बेटी को फिल्म में ले रहे हीरोइन!
अब डायरेक्टर बनेंगे अरिजीत सिंह? इस एक्टर की बेटी को फिल्म में ले रहे हीरोइन!
विश्व
Watch: तुर्किए में ऐसा क्या हुआ, गिर पड़े इस देश के राष्ट्रपति, किसने उठाया, वीडियो वायरल
तुर्किए में ऐसा क्या हुआ, गिर पड़े इस देश के राष्ट्रपति, किसने उठाया, वीडियो वायरल
इंडिया
'अजित पवार का जुनून काबिल-ए-तारीफ', PM मोदी ने शरद पवार को फोन कर जताया दुख
'अजित पवार का जुनून काबिल-ए-तारीफ', PM मोदी ने शरद पवार को फोन कर जताया दुख
हेल्थ
Kareena Kapoor: 45 की उम्र में 25 जैसी फिटनेस! जानें करीना कपूर की 5 एक्सरसाइज, जिससे खुद को रखती हैं सुपर फिट
45 की उम्र में 25 जैसी फिटनेस! जानें करीना कपूर की 5 एक्सरसाइज, जिससे खुद को रखती हैं सुपर फिट
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget