अपर्णा-प्रतीक में हो गई सुलह! बीजेपी नेता के पति ने हटाई तलाक वाली पोस्ट, शेयर की ये तस्वीर

प्रतीक यादव और अपर्णा यादव में सुलह हो गई है. इस संदर्भ में प्रतीक ने खुद एक पोस्ट की है. सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर प्रतीक ने अपर्णा संग तस्वीर शेयर करते हुए लिखा- सब अच्छा है. वो चैंपियन होते हैं जो अपनी पर्सनल/प्रोफेशनल समस्याओं को खत्म कर देते हैं. हम चैंपियंस का परिवार हैं. प्रतीक ने बुधवार (28 जनवरी) की दोपहर को अपर्णा के साथ फोटो शेयर की. इस पोस्ट से अब दोनों के बीच विवाद थमता हुआ नजर आ रहा है.

तलाक की घोषणा के बाद प्रतीक ने शेयर की तस्वीर

प्रतीक यादव द्वारा तलाक की घोषणा के बाद अब सुलह होती नजर आ रही है. उन्होंने सोशल मीडिया पर दो पोस्ट किए थे. जिसमें अपर्णा यादव पर गंभीर आरोप लगाए थे. लेकिन अब उन्होंने सोशल मीडिया पर अपर्णा यादव के साथ फोटो शेयर करते हुए तलाक की बातों पर विराम लगा दिया है. इस बीच उन्होंने लिखा है कि सब ठीक है.

अपर्णा के पति ने की थी तलाक की घोषणा

बीते दिनों अपर्णा के पति प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था. जिसमें उन्होंने अपर्णा यादव से तलाक लेने की घोषणा की थी. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्हें स्वार्थी महिला बताया और कहा कि वो केवल मशहूर बनना चाहती है.

प्रतीक यादव ने कहा है कि मैं इस स्वार्थी महिला को जल्द से जल्द तलाक देने वाला हूं. इसने हमारे पारिवारिक रिश्ते को बर्बाद कर दिया. वो सिर्फ मशहूर होना चाहती है. अभी मेरी मानसिक हालत ठीक नहीं है और उसको इसकी कोई परवाह नहीं क्योंकि वो सिर्फ खुद की चिंता करती है. दुर्भाग्य है कि मैंने उससे शादी की.

बता दें कि प्रतीक यादव के इस पोस्ट से मुलायम परिवार के अंदर की फूट साफ नजर आई. जिससे सियासी गलियारों में हलचल मच गई. फिलहाल प्रतीक ने एक बार फिर पोस्ट के माध्यम से सभी बातों पर विराम लगा दिया है.