हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडऊधम सिंह नगर के युवक को विदेश में बनाया बंधक, 50 लाख की फिरौती, कान काटने की धमकी से हड़कंप

ऊधम सिंह नगर के युवक को विदेश में बनाया बंधक, 50 लाख की फिरौती, कान काटने की धमकी से हड़कंप

Udham Singh Nagar News In Hindi: कबूतरबाजों ने एक युवक को साउथ कोरिया ले जाकर बंधक बना 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी है. मांग पूरी न होने पर रोहित नामक युवक के दोनों कान काटने की धमकी भी दें डाली.

By : मुमत्याज अहमद, उधमसिंह नगर | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 08 Apr 2026 08:53 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जनपद से एक सनसनी खेज वारदात सामने आई है. जिसमें ऊधम सिंह नगर के पुलिस महकमे में हड़कम्प मचा दिया है. यहां कबूतरबाजों ने एक युवक को साउथ कोरिया ले जाकर बंधक बना 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी है. मांग पूरी न होने पर रोहित नामक युवक के दोनों कान काटने तक की धमकी भी दें डाली. जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया है.

परिजनों ने रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के साथ मिलकर एसएसपी को शिकायत पत्र देकर कार्यवाही की गुहार लगाई. फिलहाल इस मामले मे एसएसपी ने शिकायती पत्र मिलने तथा कार्यवाही करते हुए जांच शुरू करने की बात कही हैं.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, अब्दुल्लानगर निवासी युवक रोहित कुमार को साउथ कोरिया भेजने का झांसा दिया गया था. इस मामले में मुख्य आरोपी हिमांशु शर्मा, जो गदरपुर के वार्ड नंबर 4, सिनेमा हॉल रोड का निवासी बताया जा रहा है. उसने खुद को भरोसेमंद एजेंट बताते हुए युवक को विदेश भेजने की जिम्मेदारी ली थी. उसने परिवार को आश्वासन दिया था कि पूरी प्रक्रिया कानूनी तरीके से पूरी की जाएगी और रोहित को सुरक्षित साउथ कोरिया पहुंचा दिया जाएगा.

आरोप है कि एजेंटों के गिरोह ने युवक को कई देशों में घुमाने के बाद इथोपिया में बंधक बना लिया है और उसे छोड़ने के लिए युवक के परिजनों से 50 लाख रुपये की डिमांड कर रहे हैं. मांग पूरी न होने पर युवक के दोनों कान काटने तक की धमकी देते हुए कॉल रिकॉर्ड की गई है.

15 लाख में सौदा तय हुआ

पीड़ित परिवार के अनुसार, इस काम के लिए कुल 15 लाख रुपये में सौदा तय हुआ था. जिसमें से 5 लाख 65 हजार रुपये आरोपी को दे दिए गए थे. जिसके बाद कबूतरबाज आरोपी ने युवक को इथोपिया का वीजा दिलवाया और बताया कि वहीं से आगे की प्रक्रिया पूरी कर उसे साउथ कोरिया भेजा जाएगा. लेकिन हकीकत तो इसके बिल्कुल विपरीत निकली. आरोप है कि रोहित कुमार को पहले बैंकॉक, फिर शारजाह और दुबई होते हुए आखिरकार इथोपिया भेज दिया गया.

परिवार से टूट गया संपर्क

5 अप्रैल 2026 को इथोपिया पहुंचने के बाद से ही उसका परिवार से संपर्क पूरी तरह टूट गया. परिजनों का दावा है कि उन्हें कुछ तस्वीरें मिली हैं, जिनमें रोहित का मुंह बंधा हुआ है और उसके शरीर पर चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं. इन तस्वीरों के आधार पर परिवार को आशंका है कि उसे इथोपिया में बंधक बना लिया गया है और उसकी जान को गंभीर खतरा है.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

परिवार ने पुलिस को कुछ कॉल रिकॉर्डिंग दी है, जिसमें रोहित के परिजनों से 80 लाख रुपए की फिरौती की मांग की जा रही है. बाद में 50 लाख देने के लिए QR कोड भी भेजा गया है. इसके साथ ही पैसा ट्रांसफर न करने पर रोहित के दोनों कान काटने तक की धमकी देते हुए कॉल रिकॉर्ड की गई है. फिलहाल मामले को एसएसपी ने संज्ञान मे लेते हुए कार्यवाही शुरू कर दी हैं.

और पढ़ें
Published at : 08 Apr 2026 08:53 PM (IST)
Tags :
UTTARAKHAND NEWS Udham Singh Nagar News CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ऊधम सिंह नगर के युवक को विदेश में बनाया बंधक, 50 लाख की फिरौती, कान काटने की धमकी से हड़कंप
ऊधम सिंह नगर के युवक को विदेश में बनाया बंधक, 50 लाख की फिरौती, कान काटने की धमकी से हड़कंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शिक्षामित्रों से अखिलेश यादव की अपील से गरमाई सियासत, कहा- 'हर विधानसभा में 22 हजार वोट...'
शिक्षामित्रों से अखिलेश यादव की अपील से गरमाई सियासत, कहा- 'हर विधानसभा में 22 हजार वोट...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शामली में दर्दनाक हादसा, झूले में फंसे 8 साल की बच्ची के बाल, सिर की खाल तक उखड़ी
शामली में दर्दनाक हादसा, झूले में फंसे 8 साल की बच्ची के बाल, सिर की खाल तक उखड़ी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
युवराज की मौत के बाद नोएडा में एक और हादसा, गहरे गड्ढे में डूबने से स्टूडेंट की मौत
युवराज की मौत के बाद नोएडा में एक और हादसा, गहरे गड्ढे में डूबने से स्टूडेंट की मौत
Advertisement

वीडियोज

Khabar Filmy Hain: कॉकटेल 2 का धमाका... पहला गाना हुआ रिलीज | Bollywood Masala | Shahid Kapoor
Chitra Tripathi : सीजफायर बहाना...Strait of Hormuz खुलवाना Trump की साजिश? | Iran US Ceasefire | Pak
US Iran Israel Ceasefire: 40 दिन का जख्म, 14 दिन का मरहम! | Middle East War
US Iran Ceasefire: ईरान के सामने झुके Donald Trump? | Khamenei | Pakistan | Munir | Strait of Hormuz
AA22XA6 का नाम होगा 'राका', अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran War: ईरान की गुहार से हुआ सीजफायर, अमेरिकी रक्षा मंत्री बोले- तेहरान की बड़ी हार, सिर्फ 10% ताकत का इस्तेमाल
ईरान की गुहार से हुआ सीजफायर, अमेरिकी रक्षा मंत्री बोले- तेहरान की बड़ी हार, सिर्फ 10% ताकत का इस्तेमाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शिक्षामित्रों से अखिलेश यादव की अपील से गरमाई सियासत, कहा- 'हर विधानसभा में 22 हजार वोट...'
शिक्षामित्रों से अखिलेश यादव की अपील से गरमाई सियासत, कहा- 'हर विधानसभा में 22 हजार वोट...'
आईपीएल 2026
जोस बटलर ने रचा इतिहास, IPL में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ बनाया बड़ा रिकॉर्ड; पूरे किए 600 छक्के
जोस बटलर ने रचा इतिहास, IPL में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ बनाया बड़ा रिकॉर्ड; पूरे किए 600 छक्के
विश्व
US Iran War LIVE: ईरान ने हॉर्मुज से गुजर रहे तेल टैंकरों पर फिर से लगाई रोक, इजरायल को दी चेतावनी!
US Iran War LIVE: ईरान ने हॉर्मुज से गुजर रहे तेल टैंकरों पर फिर से लगाई रोक, इजरायल को दी चेतावनी!
विश्व
Explained: US-ईरान जंग खत्म लेकिन जख्म गहरे! कितने समय में फिर खड़े हो पाएंगे जंग में शामिल देश? एक्सपर्ट्स से जानें
US-ईरान जंग खत्म लेकिन जख्म गहरे! कितने समय में फिर खड़े हो पाएंगे जंग में शामिल देश?
बॉलीवुड
'उसने वो सवाल 8 बार किया था', समय रैना ने बताया लेटेंट कंट्रोवर्सी का सच, अमिताभ और रेखा पर किया मजाक
'उसने वो सवाल 8 बार किया था', समय रैना ने बताया लेटेंट कंट्रोवर्सी का सच, अमिताभ और रेखा पर किया मजाक
चुनाव 2026
Assembly Elections 2026 Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
हेल्थ
Body Weight And Nutrition Needs: क्या मोटे लोगों को जरूरी होता है ज्यादा विटामिन सी? आपके होश उड़ा देगी यह स्टडी
क्या मोटे लोगों को जरूरी होता है ज्यादा विटामिन सी? आपके होश उड़ा देगी यह स्टडी
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Embed widget