ऊधम सिंह नगर के युवक को विदेश में बनाया बंधक, 50 लाख की फिरौती, कान काटने की धमकी से हड़कंप

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उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जनपद से एक सनसनी खेज वारदात सामने आई है. जिसमें ऊधम सिंह नगर के पुलिस महकमे में हड़कम्प मचा दिया है. यहां कबूतरबाजों ने एक युवक को साउथ कोरिया ले जाकर बंधक बना 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी है. मांग पूरी न होने पर रोहित नामक युवक के दोनों कान काटने तक की धमकी भी दें डाली. जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया है.

परिजनों ने रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के साथ मिलकर एसएसपी को शिकायत पत्र देकर कार्यवाही की गुहार लगाई. फिलहाल इस मामले मे एसएसपी ने शिकायती पत्र मिलने तथा कार्यवाही करते हुए जांच शुरू करने की बात कही हैं.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, अब्दुल्लानगर निवासी युवक रोहित कुमार को साउथ कोरिया भेजने का झांसा दिया गया था. इस मामले में मुख्य आरोपी हिमांशु शर्मा, जो गदरपुर के वार्ड नंबर 4, सिनेमा हॉल रोड का निवासी बताया जा रहा है. उसने खुद को भरोसेमंद एजेंट बताते हुए युवक को विदेश भेजने की जिम्मेदारी ली थी. उसने परिवार को आश्वासन दिया था कि पूरी प्रक्रिया कानूनी तरीके से पूरी की जाएगी और रोहित को सुरक्षित साउथ कोरिया पहुंचा दिया जाएगा.

आरोप है कि एजेंटों के गिरोह ने युवक को कई देशों में घुमाने के बाद इथोपिया में बंधक बना लिया है और उसे छोड़ने के लिए युवक के परिजनों से 50 लाख रुपये की डिमांड कर रहे हैं. मांग पूरी न होने पर युवक के दोनों कान काटने तक की धमकी देते हुए कॉल रिकॉर्ड की गई है.

15 लाख में सौदा तय हुआ

पीड़ित परिवार के अनुसार, इस काम के लिए कुल 15 लाख रुपये में सौदा तय हुआ था. जिसमें से 5 लाख 65 हजार रुपये आरोपी को दे दिए गए थे. जिसके बाद कबूतरबाज आरोपी ने युवक को इथोपिया का वीजा दिलवाया और बताया कि वहीं से आगे की प्रक्रिया पूरी कर उसे साउथ कोरिया भेजा जाएगा. लेकिन हकीकत तो इसके बिल्कुल विपरीत निकली. आरोप है कि रोहित कुमार को पहले बैंकॉक, फिर शारजाह और दुबई होते हुए आखिरकार इथोपिया भेज दिया गया.

परिवार से टूट गया संपर्क

5 अप्रैल 2026 को इथोपिया पहुंचने के बाद से ही उसका परिवार से संपर्क पूरी तरह टूट गया. परिजनों का दावा है कि उन्हें कुछ तस्वीरें मिली हैं, जिनमें रोहित का मुंह बंधा हुआ है और उसके शरीर पर चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं. इन तस्वीरों के आधार पर परिवार को आशंका है कि उसे इथोपिया में बंधक बना लिया गया है और उसकी जान को गंभीर खतरा है.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

परिवार ने पुलिस को कुछ कॉल रिकॉर्डिंग दी है, जिसमें रोहित के परिजनों से 80 लाख रुपए की फिरौती की मांग की जा रही है. बाद में 50 लाख देने के लिए QR कोड भी भेजा गया है. इसके साथ ही पैसा ट्रांसफर न करने पर रोहित के दोनों कान काटने तक की धमकी देते हुए कॉल रिकॉर्ड की गई है. फिलहाल मामले को एसएसपी ने संज्ञान मे लेते हुए कार्यवाही शुरू कर दी हैं.