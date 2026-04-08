शामली में दर्दनाक हादसा, झूले में फंसे 8 साल की बच्ची के बाल, सिर की खाल तक उखड़ी

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उत्तर प्रदेश के शामली जनपद के थाना भवन क्षेत्र के गांव सोंता रसूलपुर में एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है. यहां मदरसे के पास लगे झूले पर झूल रही एक 8 वर्षीय बच्ची के बाल झूले की शाफ्ट में फंस गए. झूले की तेज रफ्तार के चलते बाल बुरी तरह लिपट गए और बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसे में बच्ची के सिर की खाल तक उखड़ गई. फिलहाल बच्ची का निजी अस्पताल में इलाज जारी है.

घटना के बाद परिजनों में काफी आक्रोश है, झूले स्वामी द्वारा सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे. लिहाजा उस पर कार्रवाई की मांग की गयी है. उधर शहर में इस तरह से बिना मानकों के झूले लगाने पर स्थानीय प्रशासन पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं.

क्या है पूरा घटनाक्रम ?

जानकारी के मुताबिक, घटना शामली के थाना भवन क्षेत्र के गांव सोंता रसूलपुर की है, जहां मुनीर की 8 वर्षीय बेटी शमा मदरसे के पास लगे झूले पर झूल रही थी. इसी दौरान अचानक उसके लंबे बाल झूले की शाफ्ट में फंस गए. झूले की गति तेज होने के कारण बाल पूरी तरह लिपट गए और बच्ची झूले से नीचे लटक गई. इस दर्दनाक हादसे में उसके सिर की खाल सहित बाल उखड़ गए और वह गंभीर रूप से घायल हो गई. बच्ची की चीख-पुकार सुनकर आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह झूले को रोककर उसे नीचे उतारा.

निजी अस्पताल में जारी है इलाज

परिजन और ग्रामीण तुरंत बच्ची को शामली के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उसका उपचार जारी है. लेकिन बच्ची अभी खतरे से बाहर है या नहीं इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है. सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और झूले के स्वामी को पूछताछ के लिए थाने ले गई ओर मामले की जांच में जुट गई.