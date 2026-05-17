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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUdham Singh Nagar News: सिसौना नदी पर 1140.82 लागत से बनेगा 'सेतु', सीएम धामी ने किया शिलान्यास

Udham Singh Nagar News: सिसौना नदी पर 1140.82 लागत से बनेगा 'सेतु', सीएम धामी ने किया शिलान्यास

Udham Singh Nagar News In Hindi: सितारगंज के शक्तिफार्म को सिडकुल से जोड़ने हेतु सिसौना नदी पर 1140.82 लागत से बनने वाले150 मी0 स्पान सीसी पुल का कार्य का शुभारंभ किया.

By : मुमत्याज अहमद, उधमसिंह नगर | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 17 May 2026 09:55 PM (IST)
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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को उधम सिंह नगर के सितारगंज के शक्तिफार्म को सिडकुल से जोड़ने हेतु सिसौना नदी पर 1140.82 लागत से बनने वाले150 मी0 स्पान सीसी पुल का कार्य का शुभारंभ किया. शक्तिफार्म पहुंचने पर मुख्यमंत्री धामी का जनता व जनप्रतिनिधियों ने फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया.

उन्होंने कहा कि मैं, इस मंच के माध्यम से ऐसे सभी पाखंडियों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये देवभूमि की पवित्र धरा है और यहाँ जिसने भी हमारी आस्था और संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो उसे ऐसा सबक सिखाया जायेगा कि उसकी 7 पुश्तें भी याद रखेंगी.

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'12 हजार एकड़ से अधिक भूमि कराई लैंड जिहाद मुक्त'

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने राज्य में 'लैंड जिहाद' पर सख्त कार्रवाई करते हुए 12 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को लैंड मुक्त कराया है. उन्होंने कहा कि मैं, देवभूमि की पवित्र भूमि पर किसी जिहादी को पनपने नहीं दिया जायेगा.

'सेतु निर्माण से हजारों लोगों को मिलेगा सीधा लाभ'

उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगभग साढ़े 11 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस महत्वपूर्ण सेतु के निर्माण कार्य का शिलान्यास हो रहा है. उन्होंने कहा कि मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि शक्तिफार्म क्षेत्र को सिडकुल से जोड़ने वाले इस सेतु के निर्माण से इस पूरे क्षेत्र के लगभग 50 हजार निवासियों को सीधा लाभ मिलेगा. 

'पुल निर्माण से आवागमन होगा सुगम'

सीएम ने कहा कि लोगों को इस पुल के निर्माण के पश्चात सिडकुल सितारगंज में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं विकास खंड कार्यालय सिसौना तक पहुंचने के लिए लगभग 9 किलोमीटर कम दूरी तय करनी पड़ेगी. इससे न केवल समय और ईंधन की बचत होगी, बल्कि आवागमन भी अधिक सुगम, सुरक्षित और किफायती हो सकेगा. उन्होंने कहा कि ये सेतु न केवल क्षेत्रवासियों के लिए सुगम आवागमन का माध्यम बनेगा, बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास को भी नई गति प्रदान करेगा.

मुख्यमंत्री धामी  ने कहा कि आज  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारा राज्य विकास और समृद्धि के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है. हमारी सरकार द्वारा आज राज्य के शहरों से लेकर सुदूर पर्वतीय गांवों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है. हमारी सरकार द्वारा ऊधमसिंह नगर जनपद और शक्तिफार्म-सितारगंज क्षेत्र के विकास के लिए भी विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से कार्य किया जा रहा है. 

उन्होंने कहा कि हम जहां एक ओर शक्तिफार्म में पीपीपी मॉडल के माध्यम से मिल्क पाउडर, आइसक्रीम और चीज़ निर्माण से संबंधित आधुनिक डेयरी प्रसंस्करण इकाई की स्थापना कर रहे हैं. इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है.

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Published at : 17 May 2026 09:55 PM (IST)
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