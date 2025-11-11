हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में धान खरीद बंद होने से भड़के किसान, उधमसिंह नगर में किसान ने अपनी ही फसल को लगाई आग

उत्तराखंड में धान खरीद बंद होने से भड़के किसान, उधमसिंह नगर में किसान ने अपनी ही फसल को लगाई आग

Udham Singh Nagar: चंद्रपाल की बेटी का 15 दिन बाद विवाह है. लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वह फसल बेचने के लिए एक महीने से क्रय केंद्र का चक्कर काट रहा है. लेकिन बिक्री न होने से वह भड़क गया.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 11 Nov 2025 02:09 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड में धान खरीद को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आ रही है. उधमसिंह नगर के किच्छा में केंद्रों पर लिमिट पूरी होने से परेशान किसानों का धैर्य सोमवार को टूट गया. करीब 18 दिनों से धान न बिकने से हताश होकर ग्राम दरऊ के किसान ने अपनी ही फसल को आग के हवाले कर दिया. घटना से हड़कंप मच गया. मौके पर मौजूद किसानों ने किसी तरह आग बुझाई.

इसके बाद आक्रोशित किसान एसडीएम कार्यालय पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया. किसानों ने जल्द से जल्द धान खरीद शुरू कराने की मांग की.

किसान की बेटी की है शादी

ग्राम दरऊ निवासी चंद्रपाल की बेटी का 15 दिन बाद विवाह है. लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वह फसल बेचने के लिए एक महीने से क्रय केंद्र का चक्कर काट रहा है. चंद्रपाल ने बताया कि घर वाले शादी की तैयारी के लिए बार-बार कह रहे हैं, लेकिन पैसे न मिलने से वह कुछ भी नहीं कर पा रहे. गुस्से में आकर उन्होंने सोमवार सुबह करीब 11 बजे क्रय केंद्र पहुंचकर पराली एकत्र की और अपने धान में आग लगा दी. यह देखकर आसपास खड़े किसान दंग रह गए और किसी तरह आग बुझाई.

सरकार से जताई नाराजगी


घटना से आक्रोशित किसानों का जत्था बाद में एसडीएम गौरव पांडे के कार्यालय पहुंचा और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. किसानों ने बताया कि करीब एक महीने पहले गांव में धान तौल केंद्र लगाया गया था, लेकिन सिर्फ नौ दिन तक ही तौल हुई. इसके बाद केंद्र प्रभारी ने “लिमिट पूरी होने” का हवाला देते हुए खरीद बंद कर दी.
किसान ने बताया कि केंद्र पर अब तक 4500 क्विंटल धान की तौल हुई है, जबकि दर्जनों किसानों का हजारों क्विंटल धान तुलने को पड़ा है. बार-बार गुहार लगाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही. किसानों ने प्रशासन से मांग की कि लिमिट बढ़ाकर तत्काल खरीद शुरू की जाए, ताकि फसल के साथ-साथ किसानों की मेहनत और उम्मीदें राख न हों.

Input By : वेद प्रकाश यादव
और पढ़ें
Published at : 11 Nov 2025 02:09 PM (IST)
Tags :
Udham Singh Nagar Farmer NEWS UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इस्लामाबाद में बड़ा धमाका, कार में के उड़े परखच्चे, 6 गंभीर रूप से घायल
इस्लामाबाद में बड़ा धमाका, कार में के उड़े परखच्चे, 6 गंभीर रूप से घायल
बिहार
Delhi Blast: 'घर में घुसकर मारेंगे', दिल्ली धमाके पर बोले अश्विनी कुमार चौबे, कहा- 'सनातन का...'
'घर में घुसकर मारेंगे', दिल्ली धमाके पर बोले अश्विनी कुमार चौबे, कहा- 'सनातन का...'
साउथ सिनेमा
Box Office: 'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- हिंदी या कन्नड़? किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
क्रिकेट
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
Advertisement

वीडियोज

JioBlackRock Flexi Cap Fund: Smart रणनीति के साथ Market में दमदार entry! | Paisa Live
PM Modi Bhutan Visit: भारत-भूटान के रिश्तों पर पीएम मोदी का बड़ा बयान | Delhi Blast
Emmvee Photovoltaic Power Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें price band, subscription और GMP|
PM Modi Bhutan Visit: दिल्ली में हुए लाल किले के पास धमाके पर PM Modi का बड़ा बयान | Delhi Blast
Delhi Red Fort Blast : दिल्ली कार धमाके में बढ़ा मौत का आंकड़ा । Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इस्लामाबाद में बड़ा धमाका, कार में के उड़े परखच्चे, 6 गंभीर रूप से घायल
इस्लामाबाद में बड़ा धमाका, कार में के उड़े परखच्चे, 6 गंभीर रूप से घायल
बिहार
Delhi Blast: 'घर में घुसकर मारेंगे', दिल्ली धमाके पर बोले अश्विनी कुमार चौबे, कहा- 'सनातन का...'
'घर में घुसकर मारेंगे', दिल्ली धमाके पर बोले अश्विनी कुमार चौबे, कहा- 'सनातन का...'
साउथ सिनेमा
Box Office: 'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- हिंदी या कन्नड़? किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
क्रिकेट
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
इंडिया
दिल्ली ब्लास्ट: जिस i-20 कार में हुआ धमाका उसकी पूरी कहानी, जानिए किसकी थी गाड़ी और कैसे दिल्ली के लाल किले तक पहुंची?
दिल्ली ब्लास्ट: जिस i-20 कार में हुआ धमाका उसकी पूरी कहानी, जानिए किसकी थी गाड़ी और कैसे दिल्ली के लाल किले तक पहुंची?
शिक्षा
यूपी में  44 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें OTR और आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया
यूपी में  44 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें OTR और आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया
हेल्थ
Heart Attack: घर में अकेले हैं और आ गया हार्ट अटैक? सबसे पहले करें ये काम
घर में अकेले हैं और आ गया हार्ट अटैक? सबसे पहले करें ये काम
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Embed widget