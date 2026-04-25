उत्तर प्रदेश के शामली जनपद से ईमानदारी और पुलिस की सक्रियता की एक सराहनीय तस्वीर सामने आई है. सदर कोतवाली क्षेत्र के मेरठ-करनाल हाईवे पर बिखरे पड़े करीब चार लाख रुपये को पुलिस ने बरामद कर लिया था. वहीं आज जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने असली मालिक को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के सामने पूरी रकम वापस सौंप दी. अपने खोए हुए पैसे वापस पाकर पीड़ित की खुशी का ठिकाना नहीं रहा.

वहीं पुलिस अधिकारियों ने इस पूरी घटना में ईमानदारी दिखाने वाले युवक को भी सम्मानित करने की बात कही है. युवकों ने ही हाइवे पर नोट मिलने के बाद पुलिस को सूचना दी थी.

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क्या है पूरा मामला ?

दरअसल मामला शामली की सदर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां तीन दिन पहले दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे पर गांव काबड़ौत के पास सड़क पर चार लाख रुपये की नगदी बिखरी हुई मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी रुपयों को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. इस दौरान बलवा इंचार्ज मुकेश कुमार दिनकर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की बारीकी से छानबीन की.

बैंकिंग-निवेश से जुडा है व्यापारी

जांच के दौरान पुलिस को रुपयों की गड्डी पर बैंक की मोहर मिली, जिसके आधार पर असली मालिक तक पहुंचने में मदद मिली. जांच में सामने आया कि यह रकम हरियाणा के करनाल जिले के कुंजपुरा थाना क्षेत्र के नगला रोडान निवासी विद्यासागर की है. पूछताछ में विद्यासागर ने बताया कि वह अपने पार्टनर शिवम के साथ बैंकिंग और निवेश से जुड़ा काम करता है और विभिन्न बैंकों के जरिए लेनदेन होता है.

35 लाख लेकर जा रहे थे

विद्यासागर के अनुसार, उसके पार्टनर के भाई करीब 35 लाख रुपये लेकर जा रहे थे, उसी दौरान बैग की चैन खुलने से चार लाख रुपये रास्ते में गिर गए थे. मामले का खुलासा होने के बाद शामली पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर बरामद चार लाख रुपये विधिवत रूप से विद्यासागर को सौंप दिए. अपने खोए हुए पैसे वापस पाकर विद्यासागर ने शामली पुलिस की कार्यशैली की जमकर सराहना की और साथ ही उस युवक अमित का भी धन्यवाद किया, जिसने ईमानदारी दिखाते हुए पैसे मिलने की सूचना पुलिस को दी.

कुछ दिन पहले हाईवे पर करीब चार लाख रुपये बरामद हुए थे. जांच के बाद आज वास्तविक मालिक को रकम लौटा दी गई है. साथ ही जिस युवक ने ईमानदारी दिखाते हुए सूचना दी, उसे भी जल्द सम्मानित किया जाएगा.

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