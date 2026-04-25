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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरबढ़ती गर्मी में तालाब में हो जाती है ऑक्सीजन की कमी, इन तरीकों से करें मछलियों की हिफाजत

बढ़ती गर्मी में तालाब में हो जाती है ऑक्सीजन की कमी, इन तरीकों से करें मछलियों की हिफाजत

Fish Farming Safety Tips: बढ़ती गर्मी में तालाब का जलस्तर घटने और तापमान बढ़ने से ऑक्सीजन की भारी कमी होने लगती है. जो मछलियों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है. इससे बचाव के लिए ये तरीके अपनाएं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 25 Apr 2026 10:57 AM (IST)
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Fish Farming Safety Tips: जैसे-जैसे सूरज अपनी तपिश बढ़ा रहा है. मछली पालकों के लिए चुनौतियां भी उसी रफ्तार से बढ़ रही हैं. गर्मियों के मौसम में तालाब का तापमान बढ़ना एक सामान्य बात है. लेकिन यही बढ़ता तापमान पानी में ऑक्सीजन के स्तर को तेजी से नीचे गिरा देता है.

जब पानी गर्म होता है तो उसकी ऑक्सीजन सोखने की क्षमता कम हो जाती है. जिससे मछलियां सतह पर आकर हांफने लगती हैं. इससे भारी नुकसान हो सकता है. जान लीजिए इस स्थिति से बचने के लिए क्या करना होगा.

एरिएशन करना

तालाब में ऑक्सीजन बढ़ाने का सबसे कारगर तरीका है पानी में हलचल पैदा करना. इसके लिए आप एरिएटर का इस्तेमाल कर सकते हैं. जो पानी में ऑक्सीजन को सीधे मिक्स करने का काम करता है. अगर आप मशीनरी पर खर्च नहीं करना चाहते. तो पुराने देसी नुस्खे भी बड़े काम के हैं.

जैसे कि बांस की डंडियों से पानी को जोर-जोर से पीटना या फिर पंप के जरिए तालाब में ऊपर से पानी गिरवाना. इससे पानी की ऊपरी सतह टूटती है और हवा की ऑक्सीजन पानी के भीतर समा जाती है. कोशिश करें कि यह प्रोसेस सुबह के वक्त करें क्योंकि रात के समय तालाब में ऑक्सीजन सबसे कम होती है.

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फीडिंग का ध्यान रखना

गर्मी के दिनों में मछलियों का मेटाबॉलिज्म थोड़ा अलग व्यवहार करता है. इसलिए उनकी डाइट को लेकर सावधान रहना जरूरी है. अक्सर हम ज्यादा ग्रोथ के लालच में जरूरत से ज्यादा दाना डाल देते हैं. जो पानी के नीचे सड़कर अमोनिया जैसी जहरीली गैसें बनाने लगता है. इससे ऑक्सीजन और भी कम हो जाती है. इस मौसम में उतना ही फीड दें जितना मछलियां तुरंत खा सकें.

तो इसके साथ ही तालाब में मछलियों की संख्या बहुत ज्यादा न रखें. अगर स्टॉक लिमिट से बाहर है. तो कुछ बड़ी मछलियों को निकालकर बाजार भेज दें जिससे बाकी बची मछलियों को सांस लेने के लिए ठीकठाक जगह और ऑक्सीजन मिल सके.

तालाब की सफाई और बचाव

तालाब की सेहत उसके तल पर निर्भर करती है. गर्मियों में तालाब के किनारे और सतह पर जमा होने वाली काई या गंदगी को समय-समय पर साफ करना चाहिए. अगर तालाब के ऊपर पेड़ों की पत्तियां गिर रही हैं, तो उन्हें हटा दें क्योंकि उनके सड़ने से ऑक्सीजन की खपत बढ़ जाती है. इसके अलावा, तालाब के पानी का स्तर भी कम से कम 5-6 फीट बनाए रखना चाहिए जिससे नीचे का पानी ठंडा रहे.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 25 Apr 2026 10:57 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Summer Season Fish Farming
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