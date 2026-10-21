टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस का आजमगढ़ कनेक्शन! पुलिस और खुफिया एजेंसियां सतर्क

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर मुंबई में हुए जानलेवा हमले में आजमगढ़ की महिला का नाम सामने आने के बाद स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं. इस मामले पर एसएसपी डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर जानकारी जुटाई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस की हिरासत में ली गई महिला बबीता तहबरपुर क्षेत्र के ग्राम कोठियार गांव की रहने वाली बताई गई है.

परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक, महिला करीब दो से तीन साल पहले हरियाणा के सोनीपत में एक पैकेजिंग शोरूम में काम करती थी. पुलिस महिला की पृष्ठभूमि और उसके संपर्कों की जांच कर रही है. स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियां मामले से जुड़े सभी पहलुओं पर जानकारी जुटा रही हैं. दिल्ली, हरियाणा या मुंबई पुलिस को किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होने पर आजमगढ़ पुलिस पूरा सहयोग करेगी.

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पुलिस और खुफिया एजेंसियां सतर्क

टाइगर श्रॉफ पर हमले के मामले में आजमगढ़ की एक महिला को हिरासत में लिए जाने के बाद जिले की पुलिस और खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं. दिल्ली और मुंबई पुलिस के साथ समन्वय कर मामले की जानकारी जुटाई जा रही है. महिला के पुराने कार्यस्थल, पृष्ठभूमि और संपर्कों की जांच की जा रही है. हालांकि, मामले में उसकी कथित भूमिका को लेकर अभी जांच जारी है.

बबिता ने खुद को बताया निर्दोष- महिला के पिता

वहीं इस मामले पर बबीता के पिता रामजतन चौहान का कहना है कि मेरी बेटी निर्दोष है और मुझे न्यायलय पर पूरा भरोसा है. मेरी बेटी के साथ रहने वाली एक लड़की राधा उसे दर्शन कराने के बहाने मुंबई ले गई. बबिता के पिता ने कहा कि मेरी बेटी से दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने जब मेरी बात कराई तो मेरी बेटी ने बताया कि "मैं निर्दोष हूं. मैं राधा के साथ गई थी. लौटते समय जांच के दौरान राधा के बैग से पुलिस को कुछ मिला. इसके बाद पुलिस ने मुझे भी पकड़ लिया है."

रामजतन ने कहा कि यदि मेरी बेटी इस मामले में दोषी है तो उसे पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और निर्दोष है तो उसे छोड़ा जाए, मुझे न्यायलय पर भरोसा है.

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