Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पुलिस ने चार आरोपी गिरफ्तार किए, आगे की जांच जारी है.

देहरादून के बैरागीवाला इलाके में हाल ही में हुई बीजेपी नेता की हत्या के बाद फैले तनाव के बीच अब धीरे-धीरे हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं. घटना के बाद भय और असुरक्षा के माहौल में अपने घर छोड़कर जाने वाले कई मुस्लिम परिवार अब वापस लौटने लगे हैं. लंबे समय से बंद पड़े घरों के ताले खुलने शुरू हो गए हैं और इलाके में फिर से हलचल दिखाई देने लगी है.

हत्या की घटना के बाद क्षेत्र में अचानक तनाव फैल गया था, जिसके चलते कई परिवारों ने एहतियातन अपने घर खाली कर दिए थे. लोगों में डर का माहौल इतना था कि रातोंरात कई घर सूने हो गए थे. मस्जिदों में सन्नाटा पसर गया था और रोजमर्रा की गतिविधियां लगभग ठप हो गई थीं. हालांकि, प्रशासन और पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए लगातार प्रयास किए.

Dehradun News: बैरागीवाला हत्याकांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, 4 आरोपी गिरफ्तार

लोगों का प्रशासन पर लौटा भरोसा

पुलिस और प्रशासन की सक्रियता के चलते अब स्थिति में सुधार हो रहा है. क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. लगातार गश्त और निगरानी के कारण लोगों में भरोसा लौटने लगा है. प्रशासन द्वारा लोगों को आश्वस्त किया गया कि उनकी सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित की जाएगी और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई.

इसी भरोसे के चलते अब धीरे-धीरे लोग अपने घरों को लौट रहे हैं. कई परिवारों ने अपने बंद घरों के ताले खोले और सफाई शुरू की. स्थानीय लोगों का कहना है कि वो अब खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं. हालांकि, कुछ परिवार अभी भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और पूरी तरह सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं.

प्रशासन ने सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की

इलाके में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों द्वारा भी पहल की जा रही है. दोनों समुदायों के बीच संवाद स्थापित करने की कोशिशें हो रही हैं ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति न बने. प्रशासन ने भी स्पष्ट किया है कि शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस बीच, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश जारी है. कुछ संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है.

कुल मिलाकर, बैरागीवाला में हालात अब धीरे-धीरे पटरी पर लौट रहे हैं. लोगों की वापसी और बंद घरों का खुलना इस बात का संकेत है कि डर का माहौल कम हो रहा है और सामान्य जीवन फिर से बहाल होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. प्रशासन और जनता के सहयोग से क्षेत्र में शांति कायम रखने की कोशिशें जारी हैं.