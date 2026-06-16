Dehradun News: बैरागीवाला हिंसा पर देहरादून पुलिस का एक्शन, 150 से अधिक उपद्रवियों पर FIR, 5 गिरफ्तार
Dehradun Violence: देहरादून बैरागीवाला हिंसा पर पुलिस ने 150 से अधिक उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है.
देहरादून के सहसपुर थाना क्षेत्र का बैरागीवाला गांव इन दिनों गहरे तनाव में है. 13 जून की शाम को युवक विनोद कश्यप की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई और उसके ठीक अगले दिन गांव में आगजनी, तोड़फोड़ और पुलिस पर पथराव का तांडव मच गया. इस पूरे बवाल में अब पुलिस ने 150 से अधिक उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है.
दरअसल, यह घटना 13 जून, शनिवार की शाम करीब 6 बजे की है, जब बैरागीवाला गांव में रहने वाले विनोद कश्यप के घर के बाहर अचानक 30 से 40 लोगों की भीड़ जमा हो गई. इनके हाथों में लाठी, डंडे और हथौड़े थे. गांव के ही मासूम अली, अमान अली, इम्तियाज अली, सलमान, रज्जाक और शहबाज इस भीड़ के अगुवा बताए जा रहे हैं.
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विनोद की मौत की मौत के बाद भड़की हिंसा
बताया गया कि भीड़ ने विनोद कश्यप और उनके दोनों भाइयों राजेश व अशोक कश्यप पर घर के बाहर ही बेरहमी से हमला बोल दिया. इतनी बुरी तरह पीटा गया कि विनोद ने वहीं दम तोड़ दिया. जबकि, विनोद के दोनों भाई इस हमले में घायल हो गए. विनोद की मौत की खबर फैलते ही शनिवार रात से गांव में सुलगन शुरू हो गई, जो रविवार सुबह होते-होते खुली आग में बदल गई.
उग्र भीड़ ने आरोपियों का फूंका घर, सड़क जाम कर किया प्रदर्शन
रविवार की सुबह से ही कई हिंदू संगठनों के लोग बड़ी तादाद में बैरागीवाला पहुंचने लगे. देखते ही देखते भीड़ उग्र हो गई और हत्या के आरोपियों के घरों की तरफ बढ़ चली. आरोपियों के घरों में घुसकर तोड़फोड़ की गई. घर के भीतर और बाहर खड़ी मोटरसाइकिलें और ट्रैक्टर आग के हवाले कर दिए गए. घरेलू सामान बाहर फेंका गया और जलाया गया. इस दौरान देहरादून-यमुनोत्री मार्ग को भी पूरी तरह जाम कर दिया गया, जिससे आवाजाही ठप हो गई.
पुलिस पर पथराव, एसपी सिटी से भी अभद्रता
जब पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और भीड़ को समझाने की कोशिश की तो भीड़ ने उल्टे पुलिस पर ही पत्थर बरसाने शुरू कर दिए. कई पुलिसकर्मियों को हल्की चोटें भी आईं. भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने देहरादून के एसपी सिटी के साथ भी अभद्र व्यवहार किया. पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम की जो वीडियोग्राफी की, वो अब सबूत के तौर पर काम आ रही है. प्रशासन ने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई भी की.
हिंसा मामले में 150 पर FIR, 5 गिरफ्तार
पुलिस ने वीडियोग्राफी की मदद से करीब 150 उपद्रवियों को चिन्हित किया और थाना सहसपुर में उन सभी के खिलाफ बलवा, सरकारी कार्य में बाधा, लोक सेवकों पर हमला, आगजनी और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया. अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि बाकी की तलाश जारी है. विनोद की हत्या के मुख्य आरोपियों की भी पहचान हो चुकी है और पुलिस उस पर शिकंजा कसने में जुटी है.
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