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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड: टिहरी गढ़वाल में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी पिकअप, 8 के हताहत होने की आशंका, CM धामी ने जताया दुख

उत्तराखंड: टिहरी गढ़वाल में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी पिकअप, 8 के हताहत होने की आशंका, CM धामी ने जताया दुख

Tehri Garhwal Accident: जानकारी के अनुसार वाहन में लगभग 9 से 10 लोग सवार थे. घटना के बाद से 8 लोगों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है और लगातार जानकारी सामने आ रही है.

By : दानिश खान | Updated at : 23 Apr 2026 05:53 PM (IST)
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उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के थाना चंबा क्षेत्रांतर्गत नैल-कोटी कॉलोनी मार्ग पर गुरुवार  (23 अप्रैल) को एक भीषण सड़क हादसा हो गया. एक यूटिलिटी पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वाहन में लगभग 9 से 10 लोग सवार थे. घटना के बाद से 8 लोगों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है और लगातार जानकारी सामने आ रही है. घटना का संज्ञान खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लेते हुए दुःख प्रकट किया और जल्द राहत और बचाव के निर्देश दिए हैं.

डायल 112 के माध्यम से हादसे की सूचना मिलते ही थाना चंबा पुलिस, SDRF और फायर सर्विस की टीमें तत्काल मौके के लिए रवाना हुईं. घटनास्थल पर पहुंचते ही राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया. रेस्क्यू अभियान के दौरान अब तक दो लोगों को जीवित बाहर निकाला गया है, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अन्य लोगों की तलाश के लिए अभियान लगातार जारी है.

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डीएम-एसपी भी मौके पर पहुंचे

घटना की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी गढ़वाल भी मौके पर पहुंच गए हैं और राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं. SDRF, स्थानीय पुलिस और फायर सर्विस की टीमें समन्वय के साथ खाई में गिरे वाहन तक पहुंचने और फंसे लोगों को निकालने का प्रयास कर रही हैं.

सीएम धामी ने जताया दुःख

इस हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने जनपद टिहरी गढ़वाल के चंबा क्षेत्र अंतर्गत नैल-कोटी कॉलोनी मार्ग पर वाहन दुर्घटना में प्रभावित लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है. मुख्यमंत्री ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान मिले तथा शोक संतप्त परिजनों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें.

राहत कार्य में तेजी के निर्देश 

मुख्यमंत्री धामी ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को त्वरित एवं समुचित उपचार उपलब्ध कराया जाए. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि राहत एवं बचाव कार्यों में किसी प्रकार की कमी न रहे और सभी एजेंसियां पूरी मुस्तैदी से कार्य करें. साथ ही अधिकारियों को स्थिति पर सतत निगरानी बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं.

मुख्यमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है और कहा कि राज्य सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ पूरी तरह खड़ी है. फिलहाल घटनास्थल पर राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी है और प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. हादसे से जुड़ी अन्य जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं.

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Published at : 23 Apr 2026 05:53 PM (IST)
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