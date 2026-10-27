अखिलेश यादव को स्वामी प्रसाद मौर्य की नसीहत, बोले- पिता मुलायम सिंह से सीखें

उत्तर प्रदेश में अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा अयोध्या दर्शन पर दिए गए बयान पर अपने पिता मुलायम सिंह यादव से सीख लेने की सलाह दी. स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि वे भाजपा के रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं.

बलरामपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह बयान दिया है.उन्होंने कहा, "स्वाभाविक रूप से किसी भी धर्मिक व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुसार अपने धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है. इसलिए इस पर हमें कुछ विशेष नहीं कहना. हां इतना जरूर है कि हमने मुलायम सिंह यादव का भी दौर देखा. वे हनुमान जी के परम भक्त थे, लेकिन रजानीति में सक्रिय भूमिका दिखाते हुए भी, उन्होंने कभी धर्म के नाम पर नौटंकी नहीं की. तीन बार वे मुख्यमंत्री और दो बार नेता प्रतिपक्ष रहे लेकिन हमेशा उन्होंने जनता के प्रति वफादारी दिखाई."

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अखिलेश यादव को दी नसीहत

स्वामी प्रसाद मौर ने अखिलेश यादव को पिता मुलायम सिंह से सबक लेने की बात कहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, "उनको (अखिलेश यादव) उनसे सबक लेना चाहिए. धर्म और आस्था का विषय दिखावे के लिए नहीं होता. आस्था व धर्म मानने के लिए है. आप किसे मानते हैं, ये आपका विवेक है लेकिन अगर हम दिखावा करते हैं तो स्वाभाविक रूप से ये नौटंकी है. वे भाजपा के रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं. राजनेता की जवाबदेही जनता के प्रति होती है. धर्म के प्रति राजनीति करने वालों की जवाबदेही नहीं है. अगर राजनीति करने वाले धर्म का चोला पहनकर समाज को बांटने का प्रयास करते हैं तो वह धर्म नहीं है."

केदारेश्वर में पूजा के बाद अयोध्या जाने की बात कही थी

अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा था कि पहले वे इटावा में बन रहे केदारेश्वर मंदिर में पूजा करेंगे उसके बाद अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे. यह बता उन्होंने पहले भी कई बार दोहराई है. इसको लेकर बीजेपी और उनके सहयोगी लगातार अखिलेश यादव पर निशाना साधते हैं और उन्हें सनातन व धर्म विरुद्ध बताने की कोशिश करते हैं.

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