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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश यादव को स्वामी प्रसाद मौर्य की नसीहत, बोले- पिता मुलायम सिंह से सीखें

अखिलेश यादव को स्वामी प्रसाद मौर्य की नसीहत, बोले- पिता मुलायम सिंह से सीखें

अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर उनकी धार्मिक टिप्पणियों को लेकर निशाना साधा है और कहा कि उन्हें अपने पिता (मुलायम सिंह यादव ) से सबक लेना चाहिए.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 27 Oct 2026 02:55 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा अयोध्या दर्शन पर दिए गए बयान पर अपने पिता मुलायम सिंह यादव से सीख लेने की सलाह दी. स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि वे भाजपा के रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं.

बलरामपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह बयान दिया है.उन्होंने कहा, "स्वाभाविक रूप से किसी भी धर्मिक व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुसार अपने धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है. इसलिए इस पर हमें कुछ विशेष नहीं कहना. हां इतना जरूर है कि हमने मुलायम सिंह यादव का भी दौर देखा. वे हनुमान जी के परम भक्त थे, लेकिन रजानीति में सक्रिय भूमिका दिखाते हुए भी, उन्होंने कभी धर्म के नाम पर नौटंकी नहीं की. तीन बार वे मुख्यमंत्री और दो बार नेता प्रतिपक्ष रहे लेकिन हमेशा उन्होंने जनता के प्रति वफादारी दिखाई."

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अखिलेश यादव को दी नसीहत 

स्वामी प्रसाद मौर ने अखिलेश यादव को पिता मुलायम सिंह से सबक लेने की बात कहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, "उनको (अखिलेश यादव) उनसे सबक लेना चाहिए. धर्म और आस्था का विषय दिखावे के लिए नहीं होता. आस्था व धर्म मानने के लिए है. आप किसे मानते हैं, ये आपका विवेक है लेकिन अगर हम दिखावा करते हैं तो स्वाभाविक रूप से ये नौटंकी है. वे भाजपा के रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं. राजनेता की जवाबदेही जनता के प्रति होती है. धर्म के प्रति राजनीति करने वालों की जवाबदेही नहीं है. अगर राजनीति करने वाले धर्म का चोला पहनकर समाज को बांटने का प्रयास करते हैं तो वह धर्म नहीं है."

केदारेश्वर में पूजा के बाद अयोध्या जाने की बात कही थी 

अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा था कि पहले वे इटावा में बन रहे केदारेश्वर मंदिर में पूजा करेंगे उसके बाद अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे. यह बता उन्होंने पहले भी कई बार दोहराई है. इसको लेकर बीजेपी और उनके सहयोगी लगातार अखिलेश यादव पर निशाना साधते हैं और उन्हें सनातन व धर्म विरुद्ध बताने की कोशिश करते हैं.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 27 Oct 2026 02:55 PM (IST)
Tags :
Swami Prasad Maurya UP NEWS
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