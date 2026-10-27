यूपी में बढ़ रहा अखिलेश का कारवां, BJP के पूर्व सांसद समेत कई नेता सपा में शामिल

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने की कोशिश तेज कर दी है. आज मंगलवार (27 अक्तूबर) को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में बीजेपी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप अपनी बेटी कीर्ति कश्यप समेत सपा में शामिल हो गए.

इसके साथ ही बसपा के पूर्व प्रत्याशी आबिद अली, फनीउद्दीन, रंजीत गिरी गोस्वामी, संतोष तिवारी, प्रमोद विश्वकर्मा और आनंद साहू समेत कई अन्य नेता भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए. इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि इन नेताओं के आने से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी.

इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव की तारीख के ऐलान के दिन ही बीजेपी हार जाएगी. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनाव लड़ने और वोट हासिल करने का तरीका बदल दिया है. अखिलेश ने कहा कि चुनाव में प्रशासन और सरकार के बजट का इस्तेमाल किया जा रहा है. अखिलेश ने कहा कि उनकी पार्टी को प्रीपेड पार्टी से सावधान रहना होगा, जिनका ओटीपी कहीं और से आता है.

सपा चीफ अखिलेश यादव ने मीडिया और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आज केवल सोशल मीडिया के हैंडल ही नहीं, बल्कि माइक भी उसी दल के हो गए हैं. कुछ लोग माइक और लाउडस्पीकर किसी और के बनकर आए हैं. उन्होंने कहा कि यह चुनाव देश, संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है.

SIR और वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग से की अपील

अखिलेश यादव ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि इसके बहाने वोट काटे गए हैं. उन्होंने सरकार और चुनाव आयोग से अपील की कि जहां चुनाव होने वाले हैं, वहां मतदाता सूची सही होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जब आधार कार्ड बनाया जा सकता है और सरकारी योजनाओं में बायोमेट्रिक तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, तो मतदान में भी इसका उपयोग किया जाना चाहिए.

पूर्व सीएम अखिलेश ने सवाल किया कि जब शिक्षकों की उपस्थिति बायोमेट्रिक से दर्ज हो रही है, तो वोटिंग में बायोमेट्रिक व्यवस्था क्यों नहीं लागू की जा सकती? उन्होंने सुझाव दिया कि मतदाताओं का बायोमेट्रिक सत्यापन कराकर मतदान कराया जाना चाहिए.

धर्मेंद्र कश्यप बोले- यूपी की कानून व्यवस्था से लोग परेशान

समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने कहा कि अखिलेश यादव सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था और न्याय नहीं मिलने से लोग बीजेपी से परेशान हैं.

धर्मेंद्र कश्यप ने दावा किया कि कश्यप समाज के एक दर्जन से अधिक लोगों की हत्या हुई है. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर अपने समाज के लोगों पर नहीं चलता. धर्मेंद्र कश्यप ने कहा कि वह कश्यप और मछुआ समाज के लोगों के बीच जाकर समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे.

शिवपाल यादव बोले- 2027 में बीजेपी का सफाया होगा

सपा नेता शिवपाल यादव ने धर्मेंद्र कश्यप के पार्टी में शामिल होने पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र कश्यप उनके साथ 2003 से रहे हैं और पहले भी मिलकर काम कर चुके हैं. उन्होंने धर्मेंद्र कश्यप को विश्वासपात्र बताते हुए कहा कि उनकी बेटी कीर्ति कश्यप का भी पार्टी में शामिल होना खुशी की बात है.

शिवपाल यादव ने कहा कि प्रदेश में हर वर्ग के लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए अखिलेश यादव से उम्मीद लगाए हुए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई, फर्जी एनकाउंटर और अन्याय से लोग परेशान हैं. छोटे व्यापारियों के साथ भी अन्याय हो रहा है. शिवपाल ने बीजेपी सरकार पर बजट में लूट का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बनने पर खनन समेत अन्य मामलों की जांच कराई जाएगी. उन्होंने दावा किया कि 2027 में PDA के लोग एकजुट होकर बीजेपी का सफाया करेंगे.

नीरज मौर्य बोले- आंवला में जाएगा बड़ा संदेश

आंवला से सपा सांसद नीरज मौर्य ने धर्मेंद्र कश्यप और आबिद अली के सपा में शामिल होने को क्षेत्र की राजनीति के लिहाज से अहम बताया. उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आंवला सीट पर अलग-अलग पार्टियों से चुनाव लड़ने वाले तीनों नेता अब समाजवादी पार्टी के मंच पर हैं.

नीरज मौर्य ने कहा कि धर्मेंद्र कश्यप बीजेपी, आबिद अली बसपा और वह स्वयं समाजवादी पार्टी से चुनाव मैदान में थे. अब तीनों का एक मंच पर आना आंवला में बड़ा संदेश देगा. उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई समाजवादी पार्टी में ही आगे बढ़ सकती है और पार्टी उत्तर प्रदेश में बदलाव लाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ेगी.