रेलवे भूमि अतिक्रमण से जुड़े बनभूलपुरा प्रकरण में 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट अपना संभावित अंतिम फैसला सुना सकता है. इस महत्वपूर्ण फैसले से पहले नैनीताल पुलिस और जिला प्रशासन पूर्ण अलर्ट मोड पर है. कानून व्यवस्था अक्षुण्ण रखने के लिए बनभूलपुरा क्षेत्र को ‘जीरो ज़ोन’ घोषित किया गया है और शहर भर में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है. साथ ही, पूरे हल्द्वानी और नैनीताल जनपद में कई महत्वपूर्ण यातायात डायवर्जन लागू किए गए हैं.

रविवार देर शाम SSP नैनीताल ने जिले के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक खाका तैयार किया. उन्होंने निर्देश दिए कि बनभूलपुरा सहित प्रभावित क्षेत्रों में सघन चेकिंग, बैरिकेडिंग और फ्लैग मार्च आयोजित किया जाए. साथ ही BDS द्वारा क्षेत्र में बम जांच एवं एंटी-सबोटाज गतिविधियां भी शुरू कर दी गई हैं.

स्थानीय आईडी अनिवार्य, संदिग्धों पर कड़ी निगरानी

बनभूलपुरा के कोर क्षेत्र में बिना लोकल आईडी किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है. संभावित उपद्रवियों पर पाबंद मुचलका भरवाने की कार्रवाई की जाएगी. सोशल मीडिया पर भड़काऊ संदेश, अफवाह या गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी हैं. SSP ने साफ कहा-“कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा.”

पूरे जिले में आज भारी वाहनों की आवाजाही बंद

10 दिसंबर को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक नैनीताल जनपद की सीमा में किसी भी प्रकार के भारी माल वाहक एवं आवश्यक सेवा से इतर वाहनों का प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा. सभी भारी वाहन जनपद सीमा पर ही रोक दिए जाएंगे.

रामपुर, किच्छा, बरेली, काशीपुर, बाजपुर, सितारगंज से आने-जाने वालों के लिए रूट डायवर्जन

रामपुर/रुद्रपुर से आने वाले वाहन पंतनगर तिराहा से नया बायपास लेकर किच्छा-वाया सितारगंज-खटीमा के रास्ते अपने गंतव्य को जाएंगे.

बरेली/किच्छा रोड से आने वाले वाहन किच्छा–सितारगंज–खटीमा होकर ही गुजरेंगे, नगला तिराहा से प्रवेश वर्जित रहेगा,चोरगलिया और सितारगंज से आने वाले वाहन भी खटीमा मार्ग का ही उपयोग करेंगे,काशीपुर/बाजपुर से आने वाले वाहन रुद्रपुर-किच्छा-सितारगंज-खटीमा होकर जाएंगे.पर्वतीय जनपदों से मैदानी क्षेत्रों की ओर आने वाले वाहनों को चंपावत–टनकपुर मार्ग से भेजा जाएगा.

हल्द्वानी शहर के भीतरी मार्गों में बड़े बदलाव

नैनीताल, भीमताल, भवाली और कैंचीधाम आने-जाने वाले सभी वाहनों को गौलापार रोड, नारीमन तिराहा, तीनपानी फ्लाईओवर, पंचक्की रोड और रूसी बाइपास के वैकल्पिक मार्गों से डायवर्ट किया गया है.

गौलापुल बनभूलपुरा से ताज चौराहा, रेलवे स्टेशन तिराहा से बनभूलपुरा, मंगल पड़ाव से घास मंडी, तिकोनिया से ताज चौराहा तथा इन्द्रानगर फाटक–मंडी गेट के बीच यातायात पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

क्षेत्र हुआ पूरी तरह सील

बनभूलपुरा में किसी भी दिशा से सामान्य वाहनों का प्रवेश नहीं दिया जाएगा. सभी वाहन तीनपानी फ्लाईओवर जैसे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करेंगे. पुलिस का कहना है कि फैसले वाले दिन किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी गई है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले हल्द्वानी में हालात गंभीर न हों, इसके लिए प्रशासन ने सभी मोर्चों पर तैयारी कर ली है. जनता से अपील की गई है कि वे अफवाहों से बचें, निर्धारित रूट का पालन करें और पुलिस का सहयोग करें.