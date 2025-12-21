उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में विकलांग कल्याण विभाग के एक कार्यक्रम में एक स्वस्थ व्यक्ति को व्हीलचेयर दिए जाने का मामला सामने आया है. जिसे खुद लंभुआ विधायक सीताराम वर्मा व्हीलचेयर देते हुए दिख रहे हैं. लेकिन कुछ ही देर बाद वह शख्स खड़ा हो जाता है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासनिक संवेदनहीनता पर सवाल उठ रहे हैं.

इस कार्यक्रम में दिव्यांगों को कृत्रिम उपकरण वितरित किए जा रहे थे. अधिकारियों ने स्थानीय विधायक सीताराम वर्मा से एक ऐसे व्यक्ति को व्हीलचेयर प्रदान करवाई, जो शारीरिक रूप से स्वस्थ दिख रहा था. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि व्हीलचेयर पाने वाला व्यक्ति बाद में बिना किसी सहारे के सामान्य रूप से चलता-फिरता नजर आ रहा है.

अधिकारी जबाबदेही से बच रहे

इस संबंध में जब एडियो समाज कल्याण से जानकारी मांगी गई, तो उन्होंने टालमटोल किया. अधिकारियों पर सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को ठीक से लागू न करने का आरोप लग रहा है. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी मुदित श्रीवास्तव ने बताया कि विधायक सीताराम वर्मा और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि द्वारा कुल 16 ट्राई साइकिल, 8 व्हीलचेयर, 4 बैसाखी, 1 कान की मशीन और 1 वॉकिंग स्टिक वितरित की गई हैं. उन्होंने शादी अनुदान योजना के तहत प्रमाण पत्र भी बांटे जाने की जानकारी दी. हालांकि, जब उनसे स्वस्थ व्यक्ति को व्हीलचेयर दिए जाने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने ऐसी किसी जानकारी से इनकार किया.

पुत्र की जगह पिता ने ली थी व्हीलचेयर

जिला पिछड़ा कल्याण अधिकारी मुदित श्रीवास्तव ने बताया कि अभी जानकारी के अनुसार विधायक द्वारा जो व्हील चेयर दी गई है, वह दिव्यांग संदीप के पिता राम धनी निवासी बनकेपुर थे. क्योंकि दिव्यांग वितरण कार्यक्रम में आने में असमर्थ थे इसलिए उनके पिता को दी गई. मामले की जांच की जा रही है. अब लोग सवाल उठा रहे हैं अधिकारी चाहते तो इस तरह से भद्द नहीं पिटती, दिव्यांग को घर पर भी चेयर दी जा सकती थी.