सुभासपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामललित चौधरी का निधन, 3 बार के थे विधायक

उत्तर प्रदेश स्थित बस्ती में रुधौली विधानसभा सीट (पूर्व में रामनगर) से तीन बार के विधायक रहे रामललित चौधरी का निधन हो गया. चौधरी बीते करबी 15 दिन से अधिक समय से बीमार चल रहे थे.

चौधरी के निधन की खबर से क्षेत्र और राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर फैल गई है. बता दें चौधरी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे.

राम ललित चौधरी का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव परसा लाल शाही लाया जाएगा. दोपहर 12 बजे तक पार्थिव शरीर गांव पहुंचेगा, जहां लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे. सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के भी गांव पहुंचने की संभावना है.

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