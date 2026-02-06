जनरल नरवणे की किताब पढ़ने से क्यों रोका? सपा सांसद रामगोपाल यादव ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सदन में नहीं बोलने देने पर सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि देश के एक जनरल की लिखी किताब को लेकर पूरा देश जानता है कि उसमें क्या लिखा है? फिर उसे पढ़ने से रोका क्यों जा रहा है? इसी बात को लेकर सरकार पर ही सवाल खड़े होते हैं.

सपा सांसद ने सवाल उठाया कि जब हर कोई उस किताब की बात कर रहा है तो उसे रोकने का मतलब क्या है? उन्होंने दावा है कि जब वह 12 किताबें बाजार में आएंगी तो उनकी करोड़ों प्रतियां बिकेंगी और लोग खुद सच्चाई जान पाएंगे. किसी किताब को रोकने से सच्चाई नहीं छिपाई जा सकती और इससे सरकार पर ही सवाल खड़े होते हैं.

केंद्र सरकार के रवैये पर उठाए सवाल

सपा सांसद राम गोपाल यादव गुरुवार को आगरा पहुंचे थे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए संसद में केंद्र सरकार के रवैये पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने चीन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि रोज़ाना चीन भारतीय सीमा में घुसपैठ कर रहा है लेकिन, सरकार इस पर एक शब्द नहीं बोलती है. उन्होंने आरोप लगाया कि हजारों वर्ग मील जमीन पर चीन का कब्जा हो चुका है, फिर भी सरकार की ओर से कोई ठोस जवाब सामने नहीं आता.

इंडो-यूएस ट्रेड डील पर भी निशाना

अमेरिका-भारत ट्रेड डील को लेकर भी सपा सांसद ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया. किसानों की आय के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अमेरिका से आने वाले सामान पर 0 प्रतिशत टैक्स और भारत से भेजे जाने पर 18 प्रतिशत टैक्स लगता है.

उन्होंने कहा कि वहां जमीन ज्यादा और आबादी कम है, इसलिए वहां का गेहूं भारत से आधे दाम में बिकेगा, जिससे यहां के किसान तबाह होंगे. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रही थी लेकिन, हकीकत में किसानों को मजदूर बनाया जा रहा है. सपा सांसद ने कहा कि इस डील से देश के किसानों को नुकसान होगा.