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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में CM योगी और उनके स्वजातियों से पीड़ित ब्राह्मण, धर्मेंद्र यादव का बयान

यूपी में CM योगी और उनके स्वजातियों से पीड़ित ब्राह्मण, धर्मेंद्र यादव का बयान

Samajwadi Party के सांसद धर्मेंद्र यादव ने ब्राह्मण वोटरों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और सीएम योगी पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि ब्राह्मण सबसे ज्यादा सीएम योगी से परेशान हैं.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 06 Aug 2026 02:01 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में जनेश्वर मिश्र की जयंती पर समाजवादी पार्टी ने बड़ा ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किया. जिसके बाद प्रदेश में ब्राह्मण वोटरों को लेकर तमाम राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है. इस बीच आजमगढ़ से सपा सांसद धर्मेद्र यादव का बड़ा बयान आया है. उन्होंने का कि यूपी में ब्राह्णण समाज सबसे ज्यादा सीएम योगी और उनके स्वजातीय लोगों से परेशान है. 

सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने यूपी की सियासत में ब्राह्मण वोटरों को लेकर छिड़ी जंग को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि "अगर आप यूपी में किसी भी ब्राह्मण परिवार से जाकर पूछेंगे तो वो अगर सबसे ज्यादा पीड़ित है तो वर्तमान समय में मुख्यमंत्री जी और उनके स्वजातीय लोगों से पीड़ित हैं." 

ब्राह्मण वोटरों पर सपा की नजर

इससे पहले बुधवार को लखनऊ में आयोजित सपा के प्रबुद्ध सम्मेलन में भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि भाजपा सरकार में ब्राह्मणों का लगातार अपमान हो रहा है. इस दौरान उन्होंने बिकरू कांड से लेकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद तक तमाम मुद्दों को हवाला दिया. 

सपा मुखिया ने किया दावा

अखिलेश यादव ने दावा किया कि सपा हमेशा से ही ब्राह्मणों की हितैषी रही है और पार्टी में उन्हें पूरा सम्मान दिया गया है. सपा मुखिया ने इस दौरान राम मंदिर चंदा चोरी और दूसरे मुद्दों को भी उठाया. उन्होंने कहा कि सपा के पीडीए (PDA) में PD का मतलब ब्राह्मण भी है. 

बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल इन दिनों अपने सियासी समीकरण को साधने में जुटे हुए हैं. बीते कुछ समय में ब्राह्मणों के बीजेपी से नाराज होने की खबरें काफी सुर्खियों में रही, जिसके बाद सपा मुखिया लगातार इन वोटरों को सपा के साथ जोड़ने की कोशिश में जुटे हुए है और उनसे जुड़े मुद्दों को खुलकर उठा रहे हैं.  

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 06 Aug 2026 02:01 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Yadav UP News SAMAJWADI PARTY
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