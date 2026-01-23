हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडशंकराचार्य विवाद पर अफजाल अंसारी का बड़ा बयान, अखिलेश सरकार में हुई बदसलूकी का किया जिक्र

शंकराचार्य विवाद पर अफजाल अंसारी का बड़ा बयान, अखिलेश सरकार में हुई बदसलूकी का किया जिक्र

Afzal Ansari: सपा सांसद अफजाल अंसारी ने शंकराचार्य विवाद को लेकर प्रदेश की योगी सरकार को घेरा है. उन्होंने कहा कि सपा सरकार में जब उनके साथ बदसलूकी हुई तो अखिलेश यादव ने माफी मांगी थी.

By : अनिल कुमार | Updated at : 23 Jan 2026 11:29 AM (IST)
Preferred Sources

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी का बयान सामने आया है. उन्होंने इस घटना की निंदा की और कहा कि जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की सरकार में अधिकारियों ने उनसे बदसलूकी की थी तो उन्होंने हरिद्वार जाकर उनसे माफी मांगी थी. वहीं उन्होंने वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर मूर्तियां तोड़े जाने और वीडियो को AI बताने पर भी सरकार पर निशाना साधा. 

अफजाल अंसारी ने कहा कि देश के चारों शंकराचार्य ने माघ मेले में अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हुई कार्रवाई की निंदा की है. ऐसे में अधिकारियों को उनसे माफी मांगनी चाहिए. अब उनसे शंकराचार्य होने का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है कि आप संत हैं या नहीं? इस दौरान एक ऐसे संत को भी घसीटा गया जो नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से है और बहुत बड़े तांत्रिक हैं. उन्हें देखकर मेरे आंखों से आंसू आ गए. 

शंकराचार्य विवाद पर सरकार के रवैये पर सवाल

सपा सांसद ने कहा कि सपा सरकार में जब प्रशासनिक अमले ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था तो उस वक्त अखिलेश यादव ने स्वीकार किया था कि ये गलता किया गया था तब उन्होंने हरिद्वार में उनसे मिलकर इस बात के लिए माफी मांगी थी. लेकिन, इस बार तो पाप करने वालों ने तो हद कर दी. 

मणिकर्णिका घाट पर तोड़फोड़ पर कही ये बात

वाराणसी के अहिल्याबाई घाट पर हुए मंदिर के तोड़फोड़ के वीडियो को AI का बताने पर सपा सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि योगी जी को गुमराह किया कि जो दिखलाया जा रहा है वह एआई से जेनरेटेड है. 2000 साल पुराने मंदिरों को तोड़ दिया गया और जिस व्यक्ति ने वीडियो को वायरल किया था उसने भी कैमरे पर आकर कहा कि यदि कोई सिद्ध कर दे कि यह एआई जेनरेटेड वीडियो है तो मैं सजा ए मौत भोगने को तैयार हूं.

उन्होंने कहा कि जो लोग आरोप लगाते हैं उन्हें ही यह सब सिद्ध करना पड़ता है इसलिए योगी जी को सिद्ध करना है कि वह एआई वीडियो था. अफजाल अंसारी ने इस दौरान गाय को राष्ट्र माता घोषित करने का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि इस बात को हर किसी को मनाना चाहिए. आप गाय को क्यों नहीं राष्ट्र माता घोषित कर सकते हैं. 

Published at : 23 Jan 2026 11:29 AM (IST)
Afzal Ansari UP News SAMAJWADI PARTY
