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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडWomens Reservation Bill: महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने पर अखिलेश यादव बोले, 'विपक्ष ने ऐसी...'

Womens Reservation Bill: महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने पर अखिलेश यादव बोले, 'विपक्ष ने ऐसी...'

Women’s Reservation Bill: सपा चीफ अखिलेश यादव ने संसद परिसर में मीडिया से कहा कि ये (सरकार) महिलाओं के अधिकार का हरण करना चाहते थे.

By : सनातन कुमार | Updated at : 17 Apr 2026 08:44 PM (IST)
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महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में गिर गया. शुक्रवार (17 अप्रैल) को लोकसभा में हुए वोटिंग में सरकार को दो तिहाई बहुमत नहीं मिला. इस पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि जो हमारा पक्ष तो उसको हमने बिल्कुल साफ रखा है. लगता तो है कि गाड़ी थमी रह गई, लगता है कोशिश में कोई कमी रह गई होगी. हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं. महिलाओं को आरक्षण मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनका सम्मान बढ़े, उनको स्थान मिले और लोकतंत्र में उनको जो स्थान मिलना चाहिए उसके हम पक्ष में हैं.

विपक्ष की लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सके- अखिलेश यादव

संसद परिसर में मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने आगे कहा, "समाजवादी पार्टी या विपक्ष में किसी ने भी महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया. लेकिन उसके साथ जो महिलाओं के हक-अधिकार का जो हरण करना चाहते थे, वो लक्ष्मण रेखा विपक्ष ने ऐसी खींची कि वो उस रेखा के बाहर नहीं आ पाए."

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वहीं अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा, "इनकी फ़रेबी गाड़ी फिर से थमी ही रह गयी. अब कहेंगे हमारी कोशिशों में कमी रह गयी."

पक्ष में 298, विपक्ष में 230 वोट पड़े

बता दें कि लोकसभा में वोटिंग में कुल 528 सांसदों ने मांग लिया. दो तिहाई बहुमत का आंकड़ा 352 था. वोटिंग में पक्ष में  298 वोट पड़े तो दो तिहाई बहुमत से 54 वोट कम रहे और इस तरह से ये बिल लोकसभा से पास नहीं हो सका. 

सरकार ने इस विधेयक के साथ ‘परिसीमन विधेयक, 2026’ और ‘संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026’ को भी सदन में चर्चा और पारित कराने के लिए रखा था, लेकिन उन्हें भी आगे नहीं बढ़ाया जा सका.

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि संविधान संशोधन विधेयक के पारित नहीं होने के बाद अब इससे संबंधित दोनों विधेयकों ‘परिसीमन विधेयक, 2026’ और ‘संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026’ को आगे नहीं बढ़ा सकते.

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 17 Apr 2026 08:34 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP News Womens Reservation Bill
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