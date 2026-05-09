सोनभद्र में मोबाइल के लिए पति से विवाद, 25 फीट गहरे कुएं में कूदकर विवाहिता ने दी जान

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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडSonbhadra News: मोबाइल के लिए पति से विवाद, 25 फीट गहरे कुएं में कूदकर विवाहिता ने दी जान

Sonbhadra News: मोबाइल के लिए पति से विवाद, 25 फीट गहरे कुएं में कूदकर विवाहिता ने दी जान

Sonbhadra News In Hindi: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में मोबाइल फोन पर हुए मामूली विवाद ने एक महिला की जान ले ली. पति-पत्नी के बीच झगड़े के बाद 25 वर्षीय पूजा देवी ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली.

By : संतोष कुमार सोनी, सोनभद्र | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 09 May 2026 10:53 PM (IST)
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छोटी-छोटी बातों और घरेलू विवादों का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है, इसकी बानगी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में देखने को मिली. यहां विंढमगंज थाना क्षेत्र के धूमा ग्राम पंचायत में शनिवार शाम एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया.

मोबाइल फोन को लेकर पति-पत्नी के बीच हुए मामूली विवाद के बाद, एक 25 वर्षीय महिला ने गांव के ही पास स्थित 25 फीट गहरे सरकारी कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी.

पति से हुआ था मोबाइल फोन पर विवाद

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतका की पहचान पूजा देवी (25 वर्ष) पत्नी अर्जुन गोंड के रूप में हुई है, जो धूमा ग्राम पंचायत की निवासी थी. ग्रामीणों का कहना है कि शनिवार दोपहर पति-पत्नी के बीच मोबाइल फोन को लेकर तीखी नोकझोंक हुई थी. इस विवाद से आहत होकर पूजा शाम करीब 4 बजे घर से निकली और देवी धाम के समीप स्थित सरकारी कुएं में कूद गई. कुएं में पानी बहुत गहरा था, जिसके कारण महिला को तत्काल नहीं बचाया जा सका.

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3 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला गया शव

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. उपनिरीक्षक सुनील कुमार राय, महफूज अली और सियाराम सिंह अपनी पुलिस टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे. कुएं में पानी करीब 25 फीट गहरा होने के कारण शव को बाहर निकालने में स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद देर शाम महिला के शव को कुएं से बाहर निकाला जा सका.

मायके वालों का रो-रोकर बुरा हाल

हादसे की खबर मिलते ही मृतका पूजा के मायके (पड़ोसी गांव केवल) से उसके पिता भीम सिंह और भाई रामलाल भी रोते-बिलखते मौके पर पहुंच गए. बेटी की अचानक और दर्दनाक मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

पुलिस कर रही मामले की जांच

उपनिरीक्षक सुनील कुमार राय ने बताया कि पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए दुद्धी मोर्चरी हाउस भेज दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि मृतका के मायके पक्ष की ओर से मिलने वाली तहरीर (शिकायत) के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या विवाद सिर्फ मोबाइल का था, या इसके पीछे कोई और कारण भी था.

विशेषज्ञों की राय: संवादहीनता बन रही जानलेवा

इस घटना ने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कैसे छोटी-छोटी बातों पर बढ़ते तनाव और पारिवारिक विवाद गंभीर रूप ले रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि परिवारों में संवाद, धैर्य और मानसिक सहयोग की भारी कमी हो गई है, जिसके चलते लोग इस तरह के आत्मघाती कदम उठा रहे हैं.

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Published at : 09 May 2026 10:53 PM (IST)
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