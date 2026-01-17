UP News: उत्तर प्रदेश में सरकारी सेवाओं के लिए अब दफ्तरों के चक्कर काटना और लंबी लाइनों में खड़ा होना बीते जमाने की बात होती जा रही है. 'डिजिटल इंडिया' अभियान को गति देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 'मोबाइल गवर्नेंस' (m-Governance) को अपना मुख्य हथियार बनाया है. आज प्रदेश के आम नागरिक के स्मार्टफोन में ही पूरा सचिवालय समाया हुआ है.

एक ऐप, अनेक सुविधाएं

उत्तर प्रदेश सरकार ने 'जनसुनवाई', 'एम-कवच', और 'यूपी कॉप' (UPCOP) जैसे दर्जनों ऐप लॉन्च किए हैं. वर्तमान में राज्य सरकार की 600 से अधिक सेवाएं मोबाइल के जरिए उपलब्ध हैं. चाहे आय, जाति या निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना हो, बिजली का बिल भरना हो, या पुलिस में ई-एफ़आईआर (e-FIR) दर्ज करानी हो, यह सब कुछ चंद मिनटों में मोबाइल के जरिए संभव है.

आंकड़ों में सफलता की कहानी

मोबाइल गवर्नेंस ने न केवल प्रक्रिया को तेज किया है, बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ाई है:

शिकायत निवारण: 'जनसुनवाई-IGRS' पोर्टल और ऐप के माध्यम से अब तक करोड़ों शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है, जिसकी ट्रैकिंग नागरिक सीधे अपने मोबाइल पर कर सकते हैं.

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT): सरकार की विभिन्न योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के खातों में जा रहा है, जिसकी सूचना उन्हें मोबाइल पर एसएमएस (SMS) के जरिए मिलती है.

स्वास्थ्य और शिक्षा: 'आभा' (ABHA) ऐप और 'दीक्षा' पोर्टल के जरिए स्वास्थ्य रिकॉर्ड और शैक्षिक सामग्री अब मोबाइल पर 24x7 उपलब्ध है.

भविष्य की तकनीक: AI और चैटबॉट

उत्तर प्रदेश सरकार अब मोबाइल गवर्नेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का समावेश कर रही है. कई विभागों ने अपने 'चैटबॉट' शुरू किए हैं, जहाँ नागरिक अपनी स्थानीय भाषा में सवाल पूछकर तत्काल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इससे उन लोगों को विशेष रूप से मदद मिल रही है जो जटिल फॉर्म भरने में कठिनाई महसूस करते थे.

सुरक्षा और गोपनीयता

मोबाइल गवर्नेंस के विस्तार के साथ-साथ सरकार ने डेटा सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया है. सभी सरकारी ऐप्स टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और सुरक्षित डेटा एन्क्रिप्शन से लैस हैं, ताकि नागरिकों की निजी जानकारी सुरक्षित रहे.

मोबाइल गवर्नेंस ने उत्तर प्रदेश में न केवल सरकारी कामकाज के तरीके को बदला है, बल्कि लोकतंत्र को भी मजबूत किया है. अब सरकार और जनता के बीच की दूरी कम हो गई है. यह तकनीकी सशक्तिकरण उत्तर प्रदेश को 'विकसित भारत' के संकल्प की ओर तेजी से ले जा रहा है.