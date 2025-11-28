हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडSIR in UP: वाराणसी में 6 BLO ने किया कमाल, समय से पहले पूरा किया SIR का काम, जिला प्रशासन ने किया सम्मानित

SIR in UP: वाराणसी में 6 BLO ने किया कमाल, समय से पहले पूरा किया SIR का काम, जिला प्रशासन ने किया सम्मानित

SIR in Varanasi: वाराणसी में एसआईआर की प्रक्रिया को समय से पूरा किए जाने पर छह बीएलओ को प्रशस्ति पत्र दिया गया है. इनके अलावा 10 ऐसे भी BLO हैं जिन्होंने 90% अपना टास्क पूरा कर लिया है. 

By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी | Updated at : 28 Nov 2025 08:49 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में SIR की प्रक्रिया को लेकर जमकर सियासत हो रही हैं. जहां एक तरफ विपक्षी दलों ने अनेक घटनाओं को लेकर सरकार पर SIR के लिए BLO पर  जबरदस्ती दबाव बनाने का आरोप लगा रही है वहीं वाराणसी में निर्धारित समय से पहले ही 6 बीएलओ द्वारा SIR प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है. जिसके लिए उन्हें जिला प्रशासन की तरफ से प्रशस्ति प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया है. 

वाराणसी में एसआईआर की प्रक्रिया को समय से पूरा किए जाने पर छह बीएलओ को प्रशस्ति पत्र दिया गया है. इनके अलावा 10 ऐसे भी BLO हैं जिन्होंने 90% अपना टास्क पूरा कर लिया है. 

समय से पहले पूरी किया SIR का काम

वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने एबीपी लाइव से बातचीत में बताया कि - SIR की प्रक्रिया बहुत सरल है. हमारा प्रयास है कि हम हर मतदाता तक पहुंचे और हम इसमें सफल भी हो रहे हैं. BLO के साथ-साथ हमारे वालंटियर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सफाईकर्मी इसमें पूरी तत्परता के साथ मतदाताओं के फॉर्म भरवाने मे जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 

वर्तमान समय में 6 ऐसे भी BLO हैं जिन्होंने तय समय से पहले ही अपने क्षेत्र के SIR फार्म भरवाने का कार्य पूरा कर लिया है. वहीं 10 ऐसे BLO है जिन्होंने 90% कार्य पूरा कर लिया है. हमें पूरा विश्वास है कि हम इस SIR प्रक्रिया को निर्धारित समय तक पूरा कर लेंगे. 

'बिना दबाव के पूरी हुई SIR प्रक्रिया'

समय से पहले एसआईआर का काम पूरा करने वाले बीएलओ में से एक सीमा सिंह से एबीपी लाइव ने बात की, उन्हें भी जिला प्रशासन द्वारा प्रशस्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया. सीमा सिंह ने बताया कि उन्होंने अपने क्षेत्र के मतदाताओं का तय समय से पहले ही SIR फॉर्म भरवाया है और यह बेहद सरल है. 

वहीं बीएलओ अरुण कुमार सिंह ने भी कहा कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, हमें अधिकारियों का पूरा सहयोग मिला है. लोग भी पूरी तत्परता के साथ इस फॉर्म को भर रहे हैं. हम आगे भी अपने अन्य साथियों का सहयोग करते रहेंगे. डोर टू डोर जाकर हमने निर्धारित समय से पहले ही अपने कार्य को पूरा किया है. सम्मान प्राप्त करने के बाद उन्होंने खुशी जताई.  

Published at : 28 Nov 2025 08:49 AM (IST)
Tags :
UP NEWS UP SIR SIR In Uttar Pradesh SIR In Varanasi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Vs Gujarat Richest Man: अमीरी के मामले में ज्यादा रईस कौन, किसके पास ज्यादा बड़ा धनकुबेर, कितनी संपत्ति?
गुजरात V/S बिहार: अमीरी के मामले में ज्यादा रईस कौन, किसके पास ज्यादा बड़ा धनकुबेर, कितनी संपत्ति?
दिल्ली NCR
दिल्ली में टैक्स फ्री हुई फरहान अख्तर की '120 बहादुर', अब इतने रुपये में मिलेगा टिकट
दिल्ली में टैक्स फ्री हुई फरहान अख्तर की '120 बहादुर', अब इतने रुपये में मिलेगा टिकट
इंडिया
'मुझे किसी भी चीज की जल्दी...', कर्नाटक में कुर्सी की खींचतान के बीच मुंबई पहुंचे डीके शिवकुमार का बड़ा बयान
'मुझे किसी भी चीज की जल्दी...', कर्नाटक में कुर्सी की खींचतान के बीच मुंबई पहुंचे डीके शिवकुमार का बड़ा बयान
विश्व
व्हाइट हाउस के नजदीक आतंकी हमले में एक नेशनल गार्ड की मौत, एक क्रिटिकल, ट्रंप ने जानें अब क्या बोला?
व्हाइट हाउस के नजदीक आतंकी हमले में एक नेशनल गार्ड की मौत, एक क्रिटिकल, ट्रंप ने जानें अब क्या बोला?
Advertisement

वीडियोज

Crime News : बेवफा बीवी की नकली सुहागरात | Sansani
Rajasthan News: Jaipur विकास प्राधिकरण का अजीबोगरीब कारनामा, भगवान शिव के नाम से अतिक्रमण नोटिस जारी
Bihar Politics: सुशासन का 'बुलडोजर अध्याय' | Nitish Kumar | NDA | Samrat Chaudhary | CM Yogi
Hardik Rathi Case: सरकारी सिस्टम की हालत पर 'हार्दिक' दुख! |Haryana | Rohtak | Aman | ABP News
Sandeep Chaudhary: SIR में खोट... PDA पर चोट? विषलेश्कों का सटीक विश्लेषण | Congress | Bihar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Vs Gujarat Richest Man: अमीरी के मामले में ज्यादा रईस कौन, किसके पास ज्यादा बड़ा धनकुबेर, कितनी संपत्ति?
गुजरात V/S बिहार: अमीरी के मामले में ज्यादा रईस कौन, किसके पास ज्यादा बड़ा धनकुबेर, कितनी संपत्ति?
दिल्ली NCR
दिल्ली में टैक्स फ्री हुई फरहान अख्तर की '120 बहादुर', अब इतने रुपये में मिलेगा टिकट
दिल्ली में टैक्स फ्री हुई फरहान अख्तर की '120 बहादुर', अब इतने रुपये में मिलेगा टिकट
इंडिया
'मुझे किसी भी चीज की जल्दी...', कर्नाटक में कुर्सी की खींचतान के बीच मुंबई पहुंचे डीके शिवकुमार का बड़ा बयान
'मुझे किसी भी चीज की जल्दी...', कर्नाटक में कुर्सी की खींचतान के बीच मुंबई पहुंचे डीके शिवकुमार का बड़ा बयान
विश्व
व्हाइट हाउस के नजदीक आतंकी हमले में एक नेशनल गार्ड की मौत, एक क्रिटिकल, ट्रंप ने जानें अब क्या बोला?
व्हाइट हाउस के नजदीक आतंकी हमले में एक नेशनल गार्ड की मौत, एक क्रिटिकल, ट्रंप ने जानें अब क्या बोला?
क्रिकेट
Ind Vs SA: दक्षिण अफ्रीका से हार के लिए ऋषभ पंत ने मांगी माफी, कर दिया बड़ा ऐलान
दक्षिण अफ्रीका से हार के लिए ऋषभ पंत ने मांगी माफी, कर दिया बड़ा ऐलान
बॉलीवुड
सुनील शेट्टी क्यों ठुकरा देते हैं साउथ की फिल्मों के ऑफर? एक्टर ने बताई चौंकाने वाली वजह, बोलें- 'वे हिंदी हीरो को हमेशा...'
सुनील शेट्टी क्यों ठुकरा देते हैं साउथ की फिल्मों के ऑफर? एक्टर ने बताई चौंकाने वाली वजह
जनरल नॉलेज
ये है दुनिया का मीठा पानी बनाने वाला सबसे बड़ा देश, हर दिन यहां बनते हैं नए रिकॉर्ड
ये है दुनिया का मीठा पानी बनाने वाला सबसे बड़ा देश, हर दिन यहां बनते हैं नए रिकॉर्ड
ट्रेंडिंग
बाथरूम में बैठकर घंटों आशिक से बात करती थी पत्नी, पति ने चुपके से बना लिया वीडियो; भड़के यूजर्स
बाथरूम में बैठकर घंटों आशिक से बात करती थी पत्नी, पति ने चुपके से बना लिया वीडियो; भड़के यूजर्स
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
ENT LIVE
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Embed widget