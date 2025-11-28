उत्तर प्रदेश में SIR की प्रक्रिया को लेकर जमकर सियासत हो रही हैं. जहां एक तरफ विपक्षी दलों ने अनेक घटनाओं को लेकर सरकार पर SIR के लिए BLO पर जबरदस्ती दबाव बनाने का आरोप लगा रही है वहीं वाराणसी में निर्धारित समय से पहले ही 6 बीएलओ द्वारा SIR प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है. जिसके लिए उन्हें जिला प्रशासन की तरफ से प्रशस्ति प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया है.

वाराणसी में एसआईआर की प्रक्रिया को समय से पूरा किए जाने पर छह बीएलओ को प्रशस्ति पत्र दिया गया है. इनके अलावा 10 ऐसे भी BLO हैं जिन्होंने 90% अपना टास्क पूरा कर लिया है.

समय से पहले पूरी किया SIR का काम

वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने एबीपी लाइव से बातचीत में बताया कि - SIR की प्रक्रिया बहुत सरल है. हमारा प्रयास है कि हम हर मतदाता तक पहुंचे और हम इसमें सफल भी हो रहे हैं. BLO के साथ-साथ हमारे वालंटियर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सफाईकर्मी इसमें पूरी तत्परता के साथ मतदाताओं के फॉर्म भरवाने मे जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

वर्तमान समय में 6 ऐसे भी BLO हैं जिन्होंने तय समय से पहले ही अपने क्षेत्र के SIR फार्म भरवाने का कार्य पूरा कर लिया है. वहीं 10 ऐसे BLO है जिन्होंने 90% कार्य पूरा कर लिया है. हमें पूरा विश्वास है कि हम इस SIR प्रक्रिया को निर्धारित समय तक पूरा कर लेंगे.

'बिना दबाव के पूरी हुई SIR प्रक्रिया'

समय से पहले एसआईआर का काम पूरा करने वाले बीएलओ में से एक सीमा सिंह से एबीपी लाइव ने बात की, उन्हें भी जिला प्रशासन द्वारा प्रशस्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया. सीमा सिंह ने बताया कि उन्होंने अपने क्षेत्र के मतदाताओं का तय समय से पहले ही SIR फॉर्म भरवाया है और यह बेहद सरल है.

वहीं बीएलओ अरुण कुमार सिंह ने भी कहा कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, हमें अधिकारियों का पूरा सहयोग मिला है. लोग भी पूरी तत्परता के साथ इस फॉर्म को भर रहे हैं. हम आगे भी अपने अन्य साथियों का सहयोग करते रहेंगे. डोर टू डोर जाकर हमने निर्धारित समय से पहले ही अपने कार्य को पूरा किया है. सम्मान प्राप्त करने के बाद उन्होंने खुशी जताई.