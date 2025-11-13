तेजस्वी यादव पर भड़के सीएम योगी के मंत्री, बोले- 'उनके पिता लालू ने जो किया...'

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद जारी एग्जिट पोल में एनडीए की बढ़ता और महागठबंधन की हार पर तेजस्वी यादव के बयान पर उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री डॉ दयाशंकर मिश्रा दयालु ने तीखा पलटवार किया है. सिद्धार्थनगर में आयोजित भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के कार्यक्रम में पहुंचे मिश्रा ने कहा कि तेजस्वी को अपने माता-पिता की सरकार के दौर में जंगलराज को भी नजरअंदाज करने की बात कर रहे हैं.

बिहार में एनडीए सरकार का दावा करने की बात करते हुए दयाशंकर मिश्रा ने कहा कि भैंस पर चढ़कर चरवाहे स्कूल जाने वाले दौर को भूल जाइए. बिहार की जनता समझदार है. इसके अलावा उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के सनातन यात्रा के बयान की भी निंदा की.

तेजस्वी के एग्जिट पोल बयान पर प्रतिक्रिया

दरअसल एग्जिट पोल को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा था कि इन्हें नजरअंदाज करना चाहिए. इस बयान पर दयाशंकर मिश्रा ने लालू-राबड़ी राज के काले दिनों को याद दिलाते हुए कहा कि बिहार की जनता अब जंगलराज नहीं चाहती. यही नहीं मिश्रा ने आगे कहा कि बिहार की जनता समझदार है, उसने RJD को नजरअंदाज कर दिया है. बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है.

स्वामी प्रसाद मौर्य पर तीखा हमला

स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा सनातन यात्रा पर दिए विवादित बयान पर दयाशंकर मिश्रा ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के सर्टिफिकेट की न तो संत समाज को जरूरत है, न किसी राजनीतिक पार्टी को और न ही सरकार को. बड़बोले अंदाज में सनातन धर्म की आलोचना करने से लोग उनकी बातों को गंभीरता से लेना छोड़ चुके हैं.

सिद्धार्थनगर में धूमधाम से मनाई भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती

बता दें कि भाजपा द्वारा आदिवासी नायक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को जिला मुख्यालय के अम्बेडकर सभागार में भव्य रूप से मनाया. राज्य मंत्री डॉ दयाशंकर मिश्रा 'दयालु' ने बिरसा मुंडा के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ऐसे किसी को भगवान का दर्जा नहीं मिल सकता, लेकिन बिरसा मुंडा ने समाज के प्रति जो त्याग और समर्पण किया, वह लोगों के लिए वरदान साबित हुआ.