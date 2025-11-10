हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडश्रावस्ती में 150 लोगों का कराया जा रहा था धर्मांतरण, पुलिस ने पर्दाफाश कर दो लोग किए गिरफ्तार

श्रावस्ती में 150 लोगों का कराया जा रहा था धर्मांतरण, पुलिस ने पर्दाफाश कर दो लोग किए गिरफ्तार

UP News: श्रावस्ती में धर्मांतरण की बड़ी साजिश नाकाम हुई है, पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार करते हुए मौके से धार्मिक पुस्तकें भी बरामद की है. पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 10 Nov 2025 04:25 PM (IST)
उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के भारत नेपाल सीमा पर धर्मांतरण की साजिश चल रही थी जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया है. आपको बता दें कि धर्मांतरण का यह पूरा खेल ईसाई मिशनरी के तहत चल रहा था, मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर धर्मांतरण करा रहे लोगों ने हमला भी किया. हालांकि, पुलिस ने स्थिति को काबू करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस दौरान सभा में 150 लोग मौजूद थे.

दरअसल, यह मामला श्रावस्ती जनपद के भारत नेपाल सीमा से सटे थाना हरदत्तनगर गिरन्ट के भयापुरवा गांव से सामने आया है. यहां ईसाई मिशनरी के तहत 150 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था. हालांकि, पुलिस ने छापेमारी करते हुए उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया.

छापेमारी के दौरान पुलिस को मिली धार्मिक पुस्तकें

पुलिस को छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में पासबुक, आई कार्ड, बाइबल, जैसे कई सामान बरामद हुए हैं. वहीं पुलिस ने मौके से दो लोगों को गिरफ्तार भी किया है. साथ ही गिरोह में शामिल अन्य लोगों को की तलाश पुलिस टीम कर रही है. जब पुलिस ने छापेमारी की तो वहां पर मौजूद महिलाओं ने पुलिस टीम पर पथराव भी किया. जिसकी पुलिस टीम जांच कर रही है.

पुलिस  ने दो लोगों को किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने बताया कि इस धर्मांतरण के खेल को बंद कराया गया. साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया. वहीं 2 लोग अभी भी फरार है, जिन्हें टीम बनाकर तलाश किया जा रहा है. पुलिस टीम पर हमला करने वालों की पहचान कर गिरफ्तार किया जाएगा. इसका संचालन कर रहे लोगों के अकाउंट की भी जांच की जायेगी.

साल 2007 में पूरे गांव ने अपनाया था ईसाई धर्म

आपको बताते चलें कि 2007 में इसी भयापुरवा गांव में धर्म परिवर्तन करके पूरे गाँव ने ईसाई धर्म अपनाया था. तब मौजूदा मुख्यमंत्री और उस समय के सांसद योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर पूरे गांव की घर वापसी कराई थी. इसी क्षेत्र में एक बार फिर धर्मांतरण की बड़ी साजिश चल रही थी जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया.

Published at : 10 Nov 2025 04:25 PM (IST)
Shravasti News UP NEWS Shravasti Police
