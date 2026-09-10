श्रावस्ती में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पेड़ से टकराई, 35 घायल

यूपी के श्रावस्ती में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां श्रद्धालुओं से भरी एक तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. इस हादसे में महिला, पुरुष और बच्चों समेत करीब 35 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. सभी श्रद्धालु पड़ोसी जिले बहराइच से प्रसिद्ध सीताद्वार मंदिर में दर्शन-पूजन के लिए आए थे.

ये हादसा इकौना थाना क्षेत्र के सीताद्वार मंदिर परिसर के ठीक पास हुआ. बहराइच से आस्था और उत्साह के साथ दर्शन करने निकले श्रद्धालुओं की पिकअप जैसे ही मंदिर के नजदीक पहुंची, चालक का गाड़ी से नियंत्रण हट गया और तेज रफ्तार पिकअप सीधे सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई. टक्कर होते ही मंदिर परिसर के आसपास हड़कंप मच गया.

पिकअप की पेड़ से जोरदार टक्कर

हादसे के बाद मौके पर कोहराम मच गया. पिकअप में सवार लोग चीखने चिल्लाने लगे. जिसके बाद मौके पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही राहत और बचाव दल फौरन मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. रेस्क्यू टीम ने घायल लोगों को निकाला और एंबुलेंस के जरिए इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा. इस हादसे में 35 लोग घायल बताए जा रहे हैं. जिनका इलाज किया जा रहा है.

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मंदिर के सामने हुआ हादसा

हादसे में घायल एक शख्स ने बताया कि हम सब लोग बहराइच से सीताद्वार मंदिर दर्शन-पूजन के लिए आए थे. गाड़ी में हमारे परिवार की औरतें और छोटे-छोटे बच्चे भी थे. जैसे ही हम मंदिर के पास पहुंचे, गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में थी और ड्राइवर अचानक संतुलन खो बैठा. कुछ समझ पाते इससे पहले ही जोरदार धमाके के साथ पिकअप सीधे पेड़ में जा टकराई.

टक्कर के बाद हम सब लोग एक-दूसरे के ऊपर गिर पड़े. किसी का सिर फूट गया तो किसी के हाथ-पैर टूट गए. गनीमत रही कि आसपास के लोगों ने फौरन मदद की और एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचा दिया, जिसकी वजह से उन्हें समय से इलाज मिल सका और उनकी जान बच गई. पुलिस इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है.

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