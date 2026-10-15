IIT BHU में एडमिशन के लिए अब यूरिन टेस्ट, क्यों बदले नियम?

वाराणसी स्थित बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी आईआईटी की तरफ से छात्रों और परिसर को नशा से मुक्त बनाने के लिए एक अहम फैसला लिया गया है. IIT BHU द्वारा संस्थान में पहली बार प्रवेश पाने वाले छात्रों की यूरिन आधारित ड्रग जांच करने का फैसला लिया गया है. इस फैसले के तहत दृष्टिगत प्रोफेसर और IMA के डॉक्टरों की कुल 9 सदस्यीय ड्रग जांच समिति का भी गठन किया जा चुका है. जिसके माध्यम से पहली बार प्रवेश पाने वाले छात्रों की स्क्रीनिंग की व्यवस्था को देखा जाएगा.

IIT BHU में पहली बार होगी ऐसी जांच

एबीपी को मिली जानकारी के अनुसार आईआईटी बीएचयू में छात्रों की इस तरह जाँच के लिए नौ सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है. जिसके तहत यूनिवर्सिटी में पहली बार प्रवेश पाने वाले छात्रों का यूरिन आधारित ड्रग टेस्ट कराने का फैसला लिया गया है. इस कमेटी में बीएचयू के प्रोफेसर और आईएमए के डॉक्टरों को शामिल किया गया है.

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यूरिन आधारित ड्रग टेस्ट के माध्यम से शरीर में नशीले अथवा जिन पदार्थों को प्रतिबंधित किया जा चुका है उनकी मौजूदगी के बारे में स्पष्ट तौर पर पता लगाया जा सकेगा. इनके यूरिन के सैंपल के माध्यम से जांच किया जाएगा कि कहीं किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ अथवा प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन तो नहीं किया जा रहा, जो छात्रों के स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है.

छात्रों को नशा करने से रोकना उद्देश्य

विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की माने तो पहली बार आईआईटी बीएचयू अथवा किसी भी शिक्षण संस्थान में इस प्रकार की जांच कराए जाने का फैसला लिया गया है. इसके माध्यम से छात्रों को नशीले पदार्थ के सेवन करने से रोका जा सकेगा. संस्थान का कहना है कि सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देश के आधार पर ही यह फैसला लिया जा रहा है.

ख़बर के मुताबिक ड्रग टेस्ट की प्रक्रिया में छात्रों की सहमति को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है. टेस्ट से पहले छात्रों से सहमति पत्र को भरवाया जाएगा, जब छात्र इसके लिए राजी होंगे तो आगे की कार्रवाई होगी.

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