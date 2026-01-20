उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज में माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव ने बड़ा जुबानी हमला बोला है.

सोशल मीडिया साइट एक्स पर कुछ देर के अंतराल में चाचा-भतीजे ने एक के बाद एक सरकार पर निशाना साधा.जसवंतनगर से विधायक शिवपाल सिंह यादव ने लिखा कि प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ हुई घटना ने भाजपा सरकार की असलियत उजागर कर दी है.

सपा नेता ने लिखा किजो सत्ता हर मंच पर धर्म और सनातन का ठेका लेती है, वही सत्ता आज संतों की आवाज़ से डर रही है. पूछना अपराध बना दिया गया है, असहमति कुचली जा रही है. यह रामराज्य नहीं, भयराज्य है. संत, संविधान और सच-तीनों असुरक्षित और अपमानित हो रहे हैं.

सपा चीफ क्या बोले?

वहीं कन्नौज सांसद अखिलेश ने लिखा कि घोर निंदनीय! मांगनेवाले पहले ख़ुद अपना प्रमाणपत्र दें. विभाजनकारी भाजपाई और उनके संगी-साथियों की सोच इस हद तक गिर जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था. भाजपा सत्ता और धन के सिवा किसी की भी सगी नहीं है. अहंकार तो दशमुखी का भी नहीं बचा था, इन एक मुखी का क्या बचेगा.

शंकराचार्य के यहां फिर मारपीट

दूसरी ओर शंकराचार्य के शिविर के बाहर जमकर मारपीट हुई. प्रयागराज मेले में शंकराचार्य की प्रेस कांफ्रेस के दौरान जमकर हंगामा हुआ. दरअसल प्रेस कांफ्रेस को कुछ लोग मोबाइल से शूट कर रहे थे.

उसी दौरान कुछ लड़को नें पत्रकारों से अभद्रता कर दी जिससे नाराज पत्रकारों ने यूट्यूबर क़ो कांफ्रेस से बाहर कर दिया. उसके बाद युट्यूबर लड़को ने अपने साथियो को बुला लिया जिससे काफी देर तक हंगामा हुआ बाद मे पुलिस नें किसी तरह मामला शांत कराया