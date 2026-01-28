शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद क्या आज स्थगित करेंगे धरना प्रदर्शन? सामने आई बड़ी जानकारी
Shankaracharya Controversy: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के अनशन का आज 11वां दिन है. जानकारी के मुताबिक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आज अपना अनशन स्थगित कर दोपहर में मेला क्षेत्र छोड़ देंगे.
प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या के बाद हुए विवाद के बाद आज ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपना अनशन स्थगित कर देंगे. खबरों के मुताबिक बुधवार दोपहर शंकराचार्य मेला क्षेत्र छोड़ देंगे और वापस प्रयागराज में ही अपने आश्रम में चले जाएंगे. इससे पहले वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिसमें वो अपनी बात रख सकते हैं.
ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के अनशन का आज 11वां दिन है. जानकारी के मुताबिक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आज अपना अनशन स्थगित कर दोपहर में मेला क्षेत्र छोड़ देंगे. मेला क्षेत्र छोड़ने से पहले वो सुबह 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में भी करेंगे जिसमें वो मेला विवाद को लेकर अपनी बात रख सकते हैं.
शंकराचार्य आज छोड़ देंगे मेला क्षेत्र
प्रेस वार्ता के दौरान शंकराचार्य अपने अगले कदम को लेकर भी जानकारी दे सकते हैं. इसके बाद वो दोपहर 12 बजे शंकराचार्य मेला क्षेत्र छोड़ देंगे और यहां से निकलकर प्रयागराज में ही अपने आश्रम चले जाएंगे. वहीं दूसरी तरफ़ शंकराचार्य के समर्थन में अन्य साधु संत भी आगे आए हैं.
इससे पहले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि सीएम योगी का अहंकार बहुत बढ़ा हुआ है. इस समय वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है. उनकी पार्टी के लोग भी उनसे कह रहे हैं लेकिन वो कुछ सुनना नहीं चाहते हैं. वो कहते हैं कि हम जिसे चाहेंगे जो करेंगे. मारेंगे-पीटेंगे, अब उनकी ये भाषा आ गई है.
बीते 11 दिनों से धरने पर बैठे हैं शंकराचार्य
आपको बता दें कि माघ मेले में मौनी अमावस्या स्नान से पहले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्राधिकरण के बीच विवाद हो गया था. आरोप है कि शंकराचार्य के शिष्यों के साथ इस दौरान मारपीट की गई और उनके बटुकों की चोटी पकड़कर मारा गया. इस घटना के बाद शंकराचार्य ने मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान भी नहीं किया और वो वापस अपने शिविर के सामने धरने पर बैठ गए थे. तभी से उनका विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है.
इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत तमाम विरोधी दल इस मुद्दे को लेकर शंकराचार्य के साथ है. वहीं यूपी की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी उनसे स्नान करने की प्रार्थना की लेकिन, दोनों के बीच ये विवाद अब तक सुलझ नहीं पाया है.
