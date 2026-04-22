शामली के गढ़ीपुख्ता क्षेत्र में दवा लेकर घर लौट रही एक युवती के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की घटना सामने आई है, बताया गया कि छेड़छाड़ का विरोध करने पर आरोपियों ने युवती से मारपीट की और धमकी दी. पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक, यह मामला शामली के थाना गढ़ीपुख्ता थाना क्षेत्र के गांव कच्ची गढ़ी से सामने आया है. बताया गया कि 19 अप्रैल को थानाभवन क्षेत्र के गांव मुंडेट निवासी एक युवती अपनी भाभी के साथ कच्ची गढ़ी में एक डॉक्टर के पास दवा लेने आई थी. दवा लेने के बाद जब वह वापस घर लौट रही थी, तभी गांव मुंडेट का ही रहने वाला मंजीत पुत्र प्रेम वहां पहुंच गया.

विरोध करने पर मारपीट, जान से मारने की धमकी

आरोप है कि युवक ने युवती को जबरन पकड़कर एक सुनसान गली में खींच लिया और उसके साथ छेड़छाड़ की. जब युवती ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट की. युवती के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचने लगे, जिसे देखकर आरोपी वहां से फरार हो गया. जाते-जाते आरोपी ने युवती को धमकी भी दी.

सीसीटीवी में कैद हुई छेड़छाड़ की वारदात

वहीं छेड़छाड़ की पूरी वारदात पास ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब पुलिस के लिए अहम सबूत बन सकती है. घटना के बाद युवती ने अपने परिजनों को जानकारी दी, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और फिर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई.

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस का कहना है कि पीड़िता के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है. सवाल ये है कि आखिर कब तक बेटियां इस तरह की घटनाओं का शिकार होती रहेंगी.