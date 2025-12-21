शामली पुलिस की तार चोरी करने वाले गिरोह से मुठभेड़, 4 बदमाश गिरफ्तार, 2 बदमाशों को लगी गोली

शामली जनपद के झिंझाना थाना क्षेत्र में पुलिस और बिजली तार चोरी करने वाले गिरोह के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई. इस दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में दो आरोपी घायल हो गए, जबकि कुल चार अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है. पुलिस ने मौके से अवैध असलहा, चोरी का तांबा, बिजली का तार और एक कार बरामद की है.

घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक, झिंझाना पुलिस रात्रि गश्त कर रही थी. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि विकास क्षेत्र के एक बंद पड़े भट्टे के पास बिजली तार चोरी करने वाला गिरोह सक्रिय है. सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौके पर दबिश दी, जहां खुद को घिरता देख अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी.

पुलिस की जवाबी कार्रवाई दो बदमाश को लगी गोली

पुलिस ने आत्मरक्षार्थ में जवाबी फायरिंग की, जिसमें दो अभियुक्त तालिब खान पुत्र सगीर निवासी मुरादनगर गाजियाबाद और इकबाल पुत्र बसीर निवासी लिसाड़ी गेट मेरठ घायल हो गए. पुलिस ने मौके से शानू पुत्र नवाब अली निवासी बड़ौत बागपत और रविंद्र पुत्र सुरेंद्र निवासी सरधना मेरठ को भी गिरफ्तार कर लिया.

हथियार, कार व चोरी का माल बरामद

इस घटना के बाबत एएसपी सुमित शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया है कि पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से दो तमंचे 315 बोर, दो खोखा, तीन जिंदा कारतूस, तार काटने के औजार, करीब 50 मीटर बिजली का केबिल, 70 किलो 700 ग्राम तांबा और एक स्विफ्ट कार बरामद की है. घायल अभियुक्तों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ऊन भेजा गया है. मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

उधर, बलिया में पुलिस ने आयुष यादव हत्या कांड के वांछित 5 आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है. मुठभेड़ में चार आरोपियों के पैर में गोली लगी है, घायलों में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

कोडीन कफ सिरप और माफिया! अखिलेश यादव के आरोपों पर योगी के मंत्री का बोले- 'वो ध्यान को भटका...'