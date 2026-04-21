यूपी में झुलसाने वाली गर्मी! बांदा में सबसे ज्यादा तापमान, अगले 24 घंटों में कैसा रहेगा मौसम?

उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है. प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में झुलसाने वाली धूप और लू का प्रकोप रहा. इस दौरान बांदा 44.2 डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा. आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान हरदोई, वाराणसी, लखनऊ, बाराबंकी, बलिया, चुर्क, बहराईच, प्रयागराज, बांदा, सुल्तानपुर, फुरसत गंज, ग़ाजीपुर, झाँसी, हमीरपुर, बरेली, शाहजहाँपुर, मुजफ्फरनगर, आगरा और अलीगढ़ में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी अधिक दर्ज किया गया.

यूपी का सबसे गर्म स्थान रहा बांदा

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इस दौरान बांदा राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा जहां दिन का तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा सुल्तानपुर में 43.4 डिग्री सेल्सियस, प्रयागराज में 43.2 और झांसी व हरदोई में 42.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया.

लखनऊ में अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य की राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक है. रिपोर्ट के मुताबिक पूरे राज्य में ज्यादातर मंडलों में न्यूनतम तापमान भी 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा. इस दौरान हमीरपुर में 27.2 डिग्री सेल्सियस और मुरादाबाद में 26.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. लखनऊ में न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.4 डिग्री ज़्यादा है.

अगले 24 घंटों के दौरान भी भीषण गर्मी और लू का अनुमान

रिपोर्ट के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान भी लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ने और लू चलने का अनुमान है. राजधानी लखनऊ में दिन का तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जबकि रात का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहने का अनुमान है.

20 अप्रैल को प्रयागराज में सबसे अधिक तापमान

इससे पहले 20 अप्रैल को भी ज्यादातर हिस्सों में तपिश और लू का असर रहा. रिपोर्ट में बताया गया, इस अवधि के दौरान प्रयागराज में अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो अन्य जिलों के मुकाबले सबसे अधिक था. इसके अलावा, वाराणसी में अधिकतम तापमान 44 डिग्री, सुलतानपुर में 43.3 डिग्री और बांदा में 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान सामान्य से 3.1 डिग्री अधिक 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.